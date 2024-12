La plataforma de entregas a domicilio Just Eat España presentó una demanda contra Glovo ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona por competencia desleal en la que le reclama 295 millones de euros por recurrir a falsos autónomos. En un comunicado remitido a EFE, Just Eat España ha dado a conocer esa demanda, del pasado 29 de noviembre, y ha explicado que reclama esa cantidad a Glovo en concepto «de daños y perjuicios».

Esa plataforma de origen danés sostiene que Glovo, fundada en Barcelona pero propiedad de la alemana Delivery Hero, se ha ahorrado «más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años» y que ello le ha permitido «adquirir una ventaja competitiva significativa».

Precisamente este lunes, la plataforma Glovo ha anunciado que cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España, basado hasta ahora en contar con repartidores autónomos, y que hará contratos laborales, un anuncio que llega un día antes de que su cofundador, Oscar Pierre, declare como investigado ante la juez de Barcelona que investiga si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores.

En el comunicado, Just Eat España recuerda que «numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de derecho laboral», lo que sitúa a Just Eat «en una clara situación de desventaja competitiva», ya que ella, «tal y como exige la ley, sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales», argumenta esta empresa. Esta compañía asegura que cuenta con más de 2.500 personas en plantilla y que fue la primera plataforma en firmar un convenio colectivo de empresa con los principales sindicatos del país en diciembre de 2021. Por su parte, Glovo ha enmarcado este giro en su estrategia laboral «en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado» y ha precisado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo. La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación, aunque no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo. La compañía ha subrayado que la nueva manera de operar no producirá cambios ni la disponibilidad de repartidores ni en los tiempos de entrega.