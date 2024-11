Con la designación de Sara Aagesen como nueva ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Gobierno opta por un perfil eminentemente técnico para sustituir a Teresa Ribera, que emprenderá una nueva etapa en Bruselas como comisaria europea de Competencia.

La decisión del Ejecutivo supone, además, reconocer el peso de la política energética en su agenda -especialmente desde la crisis de precios del gas y la electricidad como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania en 2022-, y garantiza una senda de continuidad en una cartera que se antoja fundamental para la economía española.

Parte del buen nombre que Ribera se ha forjado durante estos años -convulsos en el ámbito energético- en Europa, donde ha sido la cara visible de iniciativas como la 'excepción ibérica' o la reforma del diseño del mercado eléctrico europeo que la han aupado a uno de los cargos más altos de la Comisión Europea, no se entendería sin Aagesen (Madrid, 1976), hasta ahora, su 'número 2'. Su profesionalidad y experiencia, tanto a nivel doméstico como en la esfera internacional, avalan el currículum de esta licenciada en Ingeniería Química por la Universidad Complutense de Madrid con especialidad en Medio Ambiente, que desde el 17 de enero de 2020 ocupaba el cargo de secretaria de Estado de Energía.

Comprometida con el clima y la transición energética, siempre discreta, Aagesen es, de momento, la menos mediática de todos los ministros de este segundo Gobierno de Pedro Sánchez. Menos aún que Carlos Cuerpo, que antes de ser nombrado ministro de Economía, Comercio y Empresa ya tenía su propia cuenta en X (antes Twitter) como secretario general del Tesoro. Su ausencia de esta red social contrasta con la huella de su antecesora, Ribera, que libró por la vía digital alguna de sus batallas más sonadas -para el recuerdo el críptico «Llega a los tribunales el hartazgo por el 'greenwashing'», después de que los medios publicaran la demanda de Iberdrola contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa-.

Fiel a su estilo, la nueva ministra para la Transición Ecológica se decanta por la plataforma profesional LinkedIn. «Trabajando para el Gobierno español en diferentes funciones desde 2002. He participado en conversaciones internacionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y me he involucrado activamente en políticas climáticas europeas y nacionales, con enfoque especial en transporte, energía, residuos, gases fluorados y hogares», se presenta.

En 2002, Aagesen se incorpora a la Oficina de Cambio Climático. Entre otras responsabilidades, se ha encargado del análisis sectorial de las emisiones y proyecciones de gases de efecto invernadero, escenarios energéticos y planificación de los distintos sectores económicos, y ha participado en el diseño y desarrollo de medidas e instrumentos para la mitigación del cambio climático en España. Negociadora para delegación española en la CMNUCC y del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático desde ese mismo año, ha sido miembro del Consejo Asesor del Centro y Red de Tecnología del Clima, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas del Medio Ambiente, y de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En reconocimiento a su labor internacional, en 2013 fue distinguida con la Cruz de la Orden Civil del Mérito Medioambiental, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que por entonces estaba en manos del popular Miguel Arias Cañete.

En 2018, Aagesen es nombrada asesora del gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica, donde se ha responsabilizado de la dirección, coordinación y definición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030 y de la Estrategia a Largo Plazo 2050. Asimismo, ha participado en el diseño de políticas y medidas del nuevo marco regulatorio en materia de energía. Cinco años como secretaria de Estado El salto llegaría el 17 de enero de 2020, con su nombramiento como 'mano derecha energética' de Ribera, un puesto en el que relevó a José Domínguez Abascal y desde el que vivió de cerca los estragos económicos del coronavirus y, más tarde, de la crisis de 2022.

Cinco años después -algunos periódicos ya hablan de ella como la secretaria de Estado de Energía más longeva desde que existe este cargo-, Aagesen, que no está afiliada a ningún partido político, asume su siguiente reto. Aunque lo cierto es que, desde que se propusiera a Ribera como comisaria, sus apariciones públicas se han sucedido, como en la última reunión del consejo de ministros de Energía de los países de la Unión Europea. Su elección pone fin a meses de concienzudas quinielas en el sector -prensa especializada incluida-, que aún consciente de que la suya era la opción más factible, llegó a barajar otros candidatos de corte político para liderar la estrategia energética de España.