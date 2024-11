El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, ha asegurado este jueves en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 250.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 100.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García, así como que el otrora presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, pidió 50.000.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el empresario ha contado que Koldo entregó a Santos Cerdán un sobre con 15.000 euros y que él mismo dio 250.000 euros a Ábalos y 100.000 al propio Koldo. Sobre Torres, ha relatado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática pidió 50.000 euros en el marco de las gestiones para la compra de mascarillas durante la pandemia. Cabe recordar que las empresas vinculadas a la trama recibieron varias adjudicaciones del Gobierno canario para conseguir material sanitario.

Al respecto el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado haber recibido dinero del presunto conseguidor del 'caso Koldo', y asegura que no le conoce y que nunca ha estado con él. «Rotundamente falso», ha afirmado. El 'número tres' del PSOE ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, al señalar que sus palabras «no tienen ninguna credibilidad». «Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras», ha añadido.

Cerdán ha asegurado que ni él ni el presidente Sánchez han tenido «ninguna relación con este señor», ha insistido en que no tiene ninguna credibilidad, porque está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha acudido ante el juez «a soltar una serie de mentiras» de las que tendrá que responder ante la Justicia. En la misma línea ha reiterado que «es todo falso» y tampoco han recibido dinero el ministro Torres ni «Carlos Moreno», el jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. «De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido», ha añadido.

El PSOE ha anunciado este jueves que iniciará «de inmediato» acciones legales contra el empresario y comisionista Víctor de Aldama tras declarar ante el juez que pagó 15.000 euros al secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Al tiempo el portavoz del PP, Borja Sémper, ha exigido explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las afirmaciones del empresario Víctor de Aldama, que ante el juez ha dicho que realizó pagos en efectivo a dirigentes y exdirigentes del PSOE.

«Merecemos explicaciones por parte del presidente del Gobierno, que es el principal responsable de todo lo que está sucediendo y toda la información apunta a él», ha señalado Sémper este jueves en los pasillos del Congreso, tras la declaración a petición propia de Víctor de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El portavoz del PP considera «extraordinariamente grave» lo declarado por Aldama y ha subrayado que el único que tiene capacidad de responder y acreditar lo que está saliendo es quién está siendo interpelado: el presidente del Gobierno.