Jaque a la okupación de viviendas: los desahucios en caso de okupación pasarán de años a un par de semanas. Este es el resultado de la enmienda del PNV a la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permitirá agilizar los lanzamientos. El diputado del PP por Baleares en el Congreso, José Vicente Marí, explica que lo que se hace es añadir los delitos de usurpación, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, en un plazo máximo de 7-8 días; a lo que hay que añadir el tiempo del desalojo, que también será rápido.

Además, precisa que los afectados por la okupación podrán solicitar la ejecución de medidas cautelares, por lo que si el juez lo considera pertinente, se podría dictar el lanzamiento en plazos más breves aún. Cabe precisar que esta medida no afecta a las personas vulnerables, puesto que éstas no pueden ser desahuciadas por una normativa aprobada por el Gobierno central.

¿Cuándo entrará en vigor?

Marí asegura que esperamos que esta medida saldrá adelante, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, por lo que no es previsible su modificación, pese a que el Gobierno está en contra de la misma. De hecho, recuerda que el PP, junto a ERC y Bildu, votó a favor de la enmienda del PNV. Vox se abstuvo y PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

Respecto a los plazos, el diputado del PP responde que el citado texto normativo se ha enviado ya al Senado, que tiene un plazo máximo de dos meses para debatir la propuesta, salvo en los proyectos urgentes que se reduce a 20 días. A partir de ahí, se pueden dar tres supuestos. Uno de ellos es que no se presenten enmiendas y que el texto quede automáticamente aprobado en el Senado: la ley pasa al proceso de sanción, promulgación y publicación. La segunda opción es que la Cámara Alta veta el texto por mayoría absoluta, es decir, no admite enmiendas y devuelve, sin aprobar, el texto al Congreso. Esta opción no es probable, ya que el PP, que tiene la mayoría, está a favor. La tercera posibilidad es que el Senado enmiende el proyecto y modifique el texto en parte; esta es la opción más probable. Lo más probable es que el nuevo marco normativo entre en vigor a principios de 2025.

«Favorecer la okupación de viviendas»

El diputado del PP culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de «favorecer la okupación de viviendas». A su modo de ver, normativas como la ley estatal de vivienda están motivando que muchas personas sacan sus inmuebles del mercado del alquiler, puesto que temen a que los inquilinos se declaren vulnerables, dejen de pagar el alquiler y no puedan echarlos.

Sin ir más lejos, este es el caso de María Elena Collado y José María Pérez, propietarios de un piso en El Toro (Calvià), que llevan sin cobrar el alquiler más de un año y, lo que es peor, no tienen esperanzas en volverlo a percibir. «Una inquiokupa nos ha destrozado la jubilación: nos debe más de 15.000 euros», aseguran. Lamentablemente, no son los únicos en esta situación.