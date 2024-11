El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, debería dimitir y «rendir cuentas ante la Justicia» por su «calamitosa» gestión de la dana, y ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez decrete el estado de alarma.

«Que la alerta no se emitiese hasta las ocho de la tarde del martes, cuando el agua ya estaba arrasando con todo y las víctimas mortales se podían contar por decenas, es un auténtico escándalo criminal que no debe quedar impune», ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido. El también portavoz de Podemos no descarta que el propio partido presente una denuncia contra Mazón, al que ha calificado de un «total incompetente» y ha acusado de haber priorizado la actividad económica «al bienestar y la vida de la gente».

En su opinión, la visita este domingo de los reyes, Sánchez y Mazón a la localidad valenciana de Paiporta, zona cero de la dana, fue «un gravísimo error» y considera que era «previsible» que los ciudadanos los fueran a recibir con «indignación», ya que «lo que se necesitan no son fotos, es ayuda urgente». «Es comprensible la rabia, el cabrero y hasta la ira que muestran esas personas a las que no se ha ayudado como debería haberse hecho», ha declarado. No obstante, ha denunciado que allí hubo «grupos de nazis y de fascistas organizados que quisieron aprovechar la situación para generar violencia y agredir al presidente Sánchez», algo que considera «absolutamente execrable y condenable» y que asegura que «merece un castigo penal para los agresores».

El portavoz de Podemos sostiene que desde el primer día era evidente que el Gobierno de la Generalitat estaba «desbordado» y no iba a tener capacidad de gestionar la situación, y por eso considera que el Ejecutivo de Sánchez es también responsable de lo que está ocurriendo y ha insistido en solicitar que decrete el estado de alarma.

«Decretar el estado de alarma es absolutamente imprescindible y del todo necesario, porque la coordinación y colaboración entre los gobiernos de Mazón y de España está siendo del todo insuficiente para atender a los afectados», ha señalado el portavoz de Podemos, que ha subrayado que con el estado de alarma «cambia el mando político» y se sitúa al frente el Gobierno de España, pero los técnicos de la Generalitat seguirán trabajando en el terreno. Por otro lado, ha denunciado «la irresponsabilidad cometida por muchos empresarios que obligaron a sus trabajadores a ir a sus puestos de trabajo» durante la dana, y considera que estos comportamientos deben ser investigados igualmente para «depurar todas las responsabilidades legales».