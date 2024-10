Elisa Mouliaá cree que van a empezar a salir más nombres de la cultura: «Gentuza hay en todos lados»

La actriz Elisa Mouliaá, que ya ha denunciado a Íñigo Errejón ante la Policía por presuntas agresiones sexuales, cree que «van a empezar a salir nombres» de la industria cultural relacionados con este tipo de delitos. «Gentuza hay en todos lados», ha afirmado. Así se ha expresado la presentadora y actriz en declaraciones a GTRES, recogidas por Europa Press, en las que ha asegurado que «al final van a salir todos, de un bando y de otro. Ya me han llegado más nombres, desgraciadamente, de gente de izquierdas y de gente de derechas», ha apostillado.

Según Elisa Mouliaá fueron sus amigas, «a las que precisamente les había contado esto en su día», las que le dijeron «Oye tía, ¿te has enterado de lo de Errejón?. Y ya fue cuando puse la tele por la tarde, vi que había dimitido, que había muchísimas denuncias anónimas y ya empezaban a decir que, bueno, pues esto puede ser falso porque es una artimaña de la derecha para tirar del partido político», ha añadido. Entonces, empezó «a revivir la historia» y dijo «este tío es un acosador. Y lo dije y no sabía que se iba a formar tanto revuelo», ha señalado, al tiempo que ha indicado que cree que Errejón «es una persona que no está bien de la cabeza, que no actúa como un tío normal de una noche».

«En la primera hora que te conoce alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está. Y no quiero ir de víctima porque es que no me afectó. Porque es que no quise que me afectara y no quiero que me afecte. Que estaba ilusionada con él porque admiro su discurso político», ha manifestado la actriz, que ha asegurado que lo admiraba y lo sigue admirando, y le «da muchísima pena que esto esté pasando» porque le parecía «un partido esperanzador y muy bueno para España». Sin embargo, ha defendido que «al final lo más importante son las mujeres».

Así, Elisa Mouliaá ha asegurado que no ha hablado con Errejón después de todo esto, y no le dejó de seguir por ser quien era, pero sí silenció las notificaciones. «Me están llegando ya relatos de chicas. La manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la repetía siempre. O sea, era un patrón», ha apuntado.