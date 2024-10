El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este martes que su partido ha pedido explicaciones al senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, después de que se haya publicado un presunto caso de acoso sexual a dos compañeras de ayuntamiento.

Ha añadido que, tras hablar con él, este asunto se ha «aclarado» pero no ha ofrecido más detalles. «Ayer sale en una red una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto puede ocurrir», ha declarado Feijóo, para añadir que al PP no les pueden «acusar de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada».

La reacción del presidente del PP se ha producido un día después de que el eurodiputado Alvise Pérez, líder de 'Se Acabó la Fiesta', señalase en redes sociales al regidor de Algeciras, con la difusión de pantallazos de chats. En medio de la polémica abierta por el'caso Errejón', Feijóo ha indicado que «cualquier tipo de denuncia» que haya «sobre el Partido Popular tienen que investigarla». «En el caso de que se produzca o que la hubiere. Por supuesto que sí», ha insistido, para añadir que «nadie pone la mano en el fuego por nadie».

El presidente del PP no ha dado más detalles sobre este caso que afecta al alcalde de Algeciras. Fuentes de la dirección del PP consultadas por Europa Press han señalado que de la gestión de este asunto informará el PP de Andalucía que dirige Juanma Moreno. Feijóo sí que ha admitido que a él le «preocupa» que en España «sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaría» y ha añadido que por eso el PP se opuso a la ley del 'solo sí es sí' que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez, entre otras razones.

Al respecto el portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se ha mostrado cauto, y ha dicho que su formación está a la espera de las consecuencias y las explicaciones de los 'populares'. Así se ha pronunciado Espadas en una rueda de prensa desde la sede de la Cámara Alta poco después de las declaraciones de Feijóo. Espadas ha defendido que «la presunción de inocencia siempre está ahí», aunque ha reconocido que existe "un evidente estado de alarma social« que obliga a reaccionar rápido, con contundencia »y con total transparencia ante cualquier información que pueda aparecer en los medios de comunicación".