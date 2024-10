El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció este martes España a la India como «base ideal» para que sus empresas se expandan por toda la Unión Europea, a la que animó junto al país asiático a dar un paso adelante y eliminar barreras que permitan lograr un acuerdo de libre comercio.

Sánchez presidió un foro empresarial organizado en Bombay con motivo de su visita oficial a la India, en el que intervino también el ministro de Transporte Terrestre y Autopistas indio, Nitin Gadkari, y en el que participaron representantes de unas 150 empresas indias y 120 españolas.

Ante todos ellos, el jefe del Ejecutivo subrayó que este foro evidencia el poder de la alianza entre España e India. Recordó la evolución de las relaciones comerciales entre los dos países señalando que en 2023 el valor total de los intercambios superó los 7.500 millones de euros, un 30 % más que dos años antes.

Pero explicó que las relaciones económicas van mucho más allá del comercio bilateral y enumeró tres aspectos que considera esenciales para explicar la fortaleza de esa alianza. La primera de ellas la creciente presencia de empresas españolas en la India, y al hilo de ello señaló que España ha invertido 4.200 millones de dólares en el país asiático en el presente siglo y más de 230 compañías se han instalado en ese territorio.

A ello añadió que muchas de las empresas indias más prestigiosas de los sectores de tecnologías de la información, automoción y farmacéutico también están establecidas en España. Sánchez consideró que la economía española, que dijo que lidera el crecimiento en el mundo occidental, es «la base ideal» para expandirse al resto del mercado europeo y más allá.

«El potencial de la relación entre la India y la Unión Europea es enorme. Estaríamos ansiosos de avanzar en las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la UE y la India, algo esencial para fortalecer nuestra posición en la economía mundial y para que nuestros dos mercados crezcan tanto en tamaño como en diversidad», añadió Sánchez.

Pero para que eso ocurra consideró que hay que dar un paso adelante y plantear propuestas ambiciosas, comprometiéndose a eliminar barreras que aún quedan. «Estoy seguro -añadió- que tenemos los incentivos adecuados para hacerlo y hacer realidad ese acuerdo lo antes posible».

El presidente del Gobierno afirmó asimismo que la India está viviendo una de las historias de desarrollo más destacadas del mundo, y puso el acento en destacar su modelo de crecimiento sostenible y que cuenta con una reserva de jóvenes talentos que supone un activo para las economías digitalizadas.

España dijo que quiere apoyar el crecimiento de la India y, en particular, de tres sectores estratégicos: energías renovables y desarrollo sostenible, infraestructura y movilidad urbana, y digitalización. Respecto a las energías renovables resaltó que España es un líder mundial y un modelo para los países que buscan una transición hacia sistemas energéticos más ecológicos, y aunque hay empresas españolas que ya están colaborando en este ámbito con la India, cree que hay un enorme potencial para que haya muchas más.

«Juntos podemos liderar este cambio hacia un futuro más sostenible», añadió el jefe del Ejecutivo antes de ofrecer también a empresas españolas para participar en proyectos indios en materia de redes ferroviarias de alta velocidad, autopistas, puertos y aeropuertos.

De la misma forma, destacó la posibilidad de aumentar la colaboración en la industria automotriz para desarrollar vehículos eléctricos, baterías e infraestructura de recarga.

El ministro de Transportes indio resaltó por su parte que su país es de los más importantes del mundo en cuanto a talento joven, ingeniería y mano de obra y destacó la fortaleza de su industria. Destacó asimismo la importancia de las infraestructuras en materia de agua, energía, transporte y comunicaciones ya que sin ellas reconoció que no se pueden conseguir inversiones y si estás no llegan no se puede crear empleo y reducir la pobreza.

En ese contexto, elogió el trabajo que están haciendo muchas empresas españolas en estos sectores y destacó en concreto el que desempeñan en el ámbito de la purificación del agua, antes de apostar por seguir aumentando la colaboración bilateral.