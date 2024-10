El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este lunes que hay fotos que «no prescriben» como la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado, frente a la foto publicada este fin de semana del presidente del Gobierno junto a Víctor de Aldama que «no tiene ninguna significación».

En una entrevista en TVE recogida por EFE, Marlaska ha explicado que la foto de Sánchez con el empresario Víctor de Aldama, figura clave del caso Koldo, se produjo en un mitin donde el presidente del Gobierno «se saca cientos de fotos, por no decir miles de fotos». «No tiene ninguna significación», ha subrayado Marlaska, que ha contrapuesto esta imagen a la de Feijóo compartiendo yate con el narcotraficante Marcial Dorado.

Así, ha advertido que «hay fotos que no prescriben y el señor Feijóo tiene una foto que no es de un simpatizante, alguien que se la pide en la calle, sino de alguien con el que comparte vacaciones, que comparte intimidad y se trata de un narcotraficante. Llevamos años pidiéndole explicaciones y su respuesta es el silencio, lo cual es preocupante». Preguntado por el supuesto caso de espionaje a Podemos, Marlaska ha dicho que en el Ministerio del Interior no existe policía patriótica desde hace seis años.

«Nuestra prioridad máxima era limpiar cualquier asomo de instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado con fines políticos». Y ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha denunciado que «vivimos en un estado policial». «Es una salida de tono. Vivimos en una democracia plena y quizás alguien que no tiene mucha conciencia de lo que es la realidad de otros países se permita el lujo de decir esas sandeces».