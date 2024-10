El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido un «doble varapalo» tras el archivo de la querella contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa, Begoña Gómez: «Primero, por apropiación indebida de la Abogacía del Estado, al usarla como bufete de defensa suyo y de su familia; y, segundo, por hacer el ridículo porque el tribunal le recuerda que está pisoteando la separación de poderes».

En este sentido se ha pronunciado este sábado el líder 'popular' durante su participación en la clausura del Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga que ha tenido lugar en la capital de la Costa del Sol, donde ha acusado al presidente del Ejecutivo de creer «que es el Rey Sol y solo le falta decir que el Estado es él». Bendodo ha dicho que Sánchez «no puede arrastrar con él el crédito de instituciones tan importantes como la Fiscalía General y la Abogacía del Estado»; y al respecto ha añadido que «nunca antes en democracia había estado imputado el fiscal general del Estado y, nunca antes un Gobierno, con su presidente a la cabeza, había salido en tromba a desautorizar al Tribunal Supremo para defender a un fiscal general imputado».

«¿Qué sabrá el fiscal general del Estado que hasta Sánchez tiene que defenderlo a capa y espada aunque esté imputado por el Supremo? Está arrastrando el nombre de toda una institución que, fundamentalmente, es esencial en nuestra democracia», ha dicho el líder 'popular'. Y en referencia al fiscal, al que ha llamado 'el ministro 23' de Sánchez, ha apuntado: «¿Qué tiene que hacer? La puerta, urgentemente. ¿Cómo puedes dar ejemplo tú, si tú eres el que tiene que velar porque se cumpla la ley? Tú estás investigado por incumplir la ley. Inhabilitado totalmente».

Por otra parte, en cuanto al caso que involucra al exministro y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García Izaguirre y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el vicesecretario del PP ha insistido en que «no hay precedentes» ni en España ni en Europa, de un escándalo de tal dimensión. Y lo ha resumido señalando «que una organización criminal le comprara un chalet de medio millón de euros a un ministro; que le pagara el alquiler, 2.700 'eurazos' a la amante; que el presidente del Gobierno, 'el número uno' como dice la UCO, diga 'bien' a un viaje ilegal con el trasfondo de un negocio de 104 lingotes de oro valorados en 68 millones de euros».

«Siempre se decía que en las maletas de Delcy había oro, ¿no? Yo no sé si había oro o no. Alguien tendrá que explicarlo o la propia UCO nos lo va a decir, pero en cualquier caso lo que está claro es que las maletas de Delcy cada vez pesan más y el PSOE cada vez está más acongojado», ha dicho al respecto de la cancelación del viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Al respecto del Gobierno ha dicho que se trata de un asunto que los pone «muy nerviosos»: «Cuando saltó el tema la semana pasada tres ministros hablaron, que dijeron tres versiones distintas, uno que viajó, otro que no viajó y otro que estaba de tránsito. Más o menos fue eso lo que dijeron los tres ministros. Por tanto, esto les pone muy nerviosos».

Bendodo ha ido más allá y ha apuntado que Sánchez «no solo lo sabía todo, sino que convirtió el ministerio de su número dos, de su mano derecha en el PSOE, en la gran fontanería de todo un Gobierno». «Esto es lo realmente inquietante, por eso Transportes igual arreglaba un vuelo ilegal que el rescate de empresas», ha enfatizado. También ha señalado que los miembros de la trama tenían un chat llamado 'Fontanería'. «¡Es que Aldama era un fontanero más al servicio de Pedro Sánchez!: Ábalos, Koldo y Aldama eran los fontaneros en jefe, al servicio de Pedro Sánchez», subraya, a la vez que insiste en que esto sería suficiente «en cualquier país para que el presidente disolviera las Cámaras y convocara elecciones».

Elías Bendodo ha sostenido que «la UCO dice que la jefa de la banda era Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, el jefe era Ábalos. Así lo llamaban, la jefa y el jefe, pero también la UCO dice que había un número uno que estaba por encima de la jefa y del jefe, que era Pedro Sánchez, número uno de la banda, Pedro Sánchez, insisto, no lo dice el PP». Y ha apostillado: «Igual que en su día aquí --en Andalucía--, desde las más altas esferas, Chávez, Griñán, decían que lo de los ERE era de los cuatro golfos. Mira cómo acabaron los dos presidentes, ¿no? Lo sabían todos, evidentemente. Lo que estamos viviendo en esta semana es absolutamente escalofriante».

Elías Bendodo también ha acusado al Gobierno de mantener una deuda con los ayuntamientos de más de 3.000 millones de euros «por las pérdidas de la plusvalía y por el fondo Covid del transporte urbano de 2021 que jamás llegó» y ha apuntado que de todos los consistorios en España hay 200 que tienen serias dificultades financieras. «Tenemos un Gobierno más independentista que municipalista», ha reprochado. En este mismo apartado ha criticado la nueva e «injusta» tasa de basuras que va a poner en marcha el Gobierno de España a los ayuntamientos y ha lamentado que tampoco se sabe nada de la Comisión Nacional de la Administración Local que iba a convocar el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres.

Por último, el vicesecretario de los 'populares' ha puesto en valor que su partido «gobierna desde la oposición», y ha puesto como ejemplo la ley de concilicación que, ha dicho, «va a apostar claramente por la enseñanza gratuita de cero a tres años, la ampliación de los permisos de paternidad de 16 a 20 semanas, con la facilidad de que sean libremente utilizados por las familias». También por «el reconocimiento de las familias monoparentales y 26 semanas de permiso, plan de ayudas para facilitar la incorporación laboral de las mujeres y una flexibilización del horario laboral, que sea hablado en las empresas, dentro del diálogo social y que permita conciliar mejor la vida familiar y laboral».