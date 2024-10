Orbán se desmarca de préstamo húngaro a Vox pero critica que no pudieran tenerlo en España

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se ha desmarcado este martes de la decisión del banco húngaro MBH de otorgar al partido español Vox un préstamo de 9,2 millones de euros con el que financió sus campañas electorales, al tiempo que ha considerado injusto que esta fuerza política no pudiera acceder a ese crédito en España.

«De alguna manera, en algunos países ciertos partidos no pueden conseguir préstamos. No es mi trabajo y no quisiera involucrarme en asuntos nacionales, pero ¡venga ya! ¿qué es eso? ¿Es justo?», ha planteado Orbán en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia) en la víspera de la presentación de las prioridades de la presidencia húngara del Consejo de la UE.