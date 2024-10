La falta de medios económicos es la principal causa por la que los españoles no tienen hijos. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre 'Fecundidad, Familia e Infancia', el 77,3% de los encuestados esgrimen esta causa, muy por encima de los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, que se sitúan en segundo lugar para el 44,1% de los encuestados. Asimismo, el 26,4% decide no tener descendientes para no entorpecer la carrera profesional y el 25,5 porque considera que los hijos son una responsabilidad.

Además, al 58% de los encuestados que no tienen hijos les hubiese gustado tenerlos, mientras que a un 36% no. Sobre el número idóneo de hijos, el 49% coincide en que dos hijos es lo ideal, un 27,4% defiende que lo mejor son tres. En cuanto a las medidas que podrían facilitar la vida laboral y familiar, la opción de flexibilizar la jornada laboral es la que más seguidores tiene (47,6%), mientras que el 31% se inclina por mejorar le tratamiento fiscal en el IRPF de las familias con hijos y el 27,8% se inclina por ayudas personas a las personas que no puden valerse por si mismas. Asimismo, uno de cada cinco considera que una medida oportuna sería prolongar la baja por maternidad a las mujeres trabajadoras, según revela la investigación que recopila los resultados de 5.742 entrevistas a adultos realizadas entre el 11 y el 19 de septiembre de 2024. Respecto a la edad ideal para tener descendencia, la mayoría considera que tanto para la mujer como para el hombre sería entre los 25 y los 19 años. De hecho, solo el 2,5% de los encuestados considera que la mejor edad para la mujer es entre los 25 y los 39 años, porcentaje que se eleva al 7,8% en el caso de los hombres. Además, el 63,2% cree que de los 31 a los 40 años es cuando las mujeres pierden de forma importante la probabilidad de lograr un embarazo; en el caso de los hombres la franja de perder posibilidades para tener hijos es de los 41 a los 50, según el 33,8%. IMPACTO EN LA VIDA LABORAL El 93,1% esta «muy de acuerdo o de acuerdo» en que ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida, el 80,7% coincide en que los hijos suponen una carga económica para los padres y un 69,9% esta «muy de acuerdo o de acuerdo» en que tener hijos reduce las oportunidades de trabajo y progresión profesional de uno de los padres o de ambos. Por otro lado, un 58,3% está «muy en desacuerdo o en desacuerdo» con que tener hijos mejora el prestigio social de la gente en sociedad. Respecto al impacto en la vida laboral de los padres, el 53,7% de las personas cree que tener hijos afecta más a la madre en cuanto a la reducción de oportunidades de trabajo, frente a un 0,5% que asegura que afectan más al padre. Y un 15,1% afirma que afecta a ambos por igual. Preguntados por el nacimiento del primer hijo, el 24,3% de los encuestados asegura que sí ha utilizado el permiso por nacimiento y cuidado de menor, frente a un 25,4% que afirma que no lo ha usado. En cuanto a la reducción de jornada laboral solo un 5,6% asegura que sí la ha utilizado, frente a un 44,2% que dice que no. El dato de excedencias por cuidado de hijos es aun menor, se sitúa en el 2,3%. Un 19,4% de las personas asegura que haber tenido su primer hijo le ha limitado sus oportunidades de promoción profesional, un 15,3% afirma que ha aceptado un trabajo por debajo de su formación y un 15,6% ha reducido su actividad laboral. En cuanto a las mujeres, el porcentaje aumenta y son un 29,2% las que reconocen que se han limitado sus oportunidades de promoción frente al 9% de los hombres. La encuesta del CIS aborda también el tiempo dedicado a las tareas domésticas y según los resultados de la encuesta, el 23% de las mujeres dedican entre 21 y 40 horas, en esa misma franja de tiempo, el porcentaje de hombres baja hasta el 12%. Y, en cuanto la dedicación al cuidado de algún miembro de la familia, el porcentaje entre hombres y mujeres es muy dispar, especialmente en lo relativo a las horas de dedicación. El 14,5% de las mujeres reconoce que dedica más de 41 horas a la semana a esta tarea, mientras que la cantidad de hombres se reduce al 7,3%. El 15,5% de las mujeres reconoce que «hace mucho más de lo que le corresponde en casa», esta cifra entre los hombres baja hasta un 2 %. A la inversa, el 3,1% de las mujeres afirma que «hace algo menos de los que le corresponde», al preguntar a los hombres la cifra aumenta hasta el 15%. Si la pregunta es relativa al tiempo dedicado al cuidado de niños o personas dependientes, el 14,4% de los encuestados dedica entre 1 y 7 horas semanales, y el 11% más de 40 horas a la semana. El trabajo dificulta, no obstante, al 15% de los encuestados cumplir con sus responsabilidades familiares y el 27,3% reconoce que varias veces a la semana ha vuelto del trabajo demasiado cansado para hacer las tareas de la casa. En cuanto a las preocupaciones de los encuestados, el precio de la vivienda preocupa mucho al 53% de los encuestados, seguido de los precios de los alimentos (43%) y de los niveles de desempleo (42,5%). Para los padres, la educación es el principal problema que tienen los niños. Así un tercio de los encuestados está preocupado por la calidad y el nivel de la educación y también un tercio admite preocupación por la carencia de educación y valores y un 19% por la adición a las pantallas. Uno de cada cinco encuestados reconoce su preocupación por las dificultades económicas de sus familias. En cualquier caso, el 43,2% cree que la infancia de sus hijos es más feliz que ha sido la suya.