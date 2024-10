El Gobierno ha propuesto al Ejecutivo de Canarias y al PP una nueva fórmula para la derivación de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas basada únicamente en los datos de población de cada territorio. Según ha adelantado este miércoles la prensa nacional y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la negociación, todas las partes están analizando esta propuesta y estudiando las diferentes opciones, ya que, según precisan, esta no es la única alternativa posible.

Otras fuentes cercanas a las conversaciones han confirmado que esta propuesta de reparto, por la que la cantidad de jóvenes que recibiría cada territorio sería proporcional a su población, ha sido planteada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien se ha mostrado abierta a negociar otras opciones dentro del marco del respeto a los derechos de la infancia.

Las tres partes negocian estos días un acuerdo para reactivar la modificación de la ley de extranjería con el objetivo de establecer un reparto de menores migrantes desde zonas con los recursos saturados como Canarias a otros territorios, después de que la propuesta del Gobierno en este sentido no superase su primer paso en el Congreso en julio por la falta de apoyo del PP, Junts y Vox.

Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo consultadas por EFE han señalado que las conversaciones se están llevando a cabo con discreción, por lo que no harán valoraciones sobre su contenido, pero sí han precisado que no están cerca del acuerdo. Desde otra de las partes de la negociación, el Gobierno de Canarias sitúa su prioridad en llegar a un acuerdo y para ello destaca la importancia de no interferir en las negociaciones.

En el mismo sentido se ha pronunciado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a los medios al ser preguntado por este asunto. Ha asegurado que las tres partes han establecido un acuerdo de «máxima discreción y confidencialidad», pero ha dicho estar en contacto «permanente» con las otras dos partes: «Yo creo que vamos a avanzar bastante», ha respondido al ser preguntado por el plazo en el que prevé tener listo un acuerdo.