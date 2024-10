El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido que su partido no está cogiendo ninguna bandera de la izquierda al registrar una ley de conciliación y corresponsabilidad, sino que esta política es bandera suya desde que el expresidente José María Aznar aprobó la primera norma en 1999.

«No estamos cogiendo las banderas de nadie, estamos cogiendo las riendas de un país que sigue desatendido», ha afirmado Tellado en rueda de prensa desde el Congreso, después de que la formación de Alberto Núñez Feijóo haya registrado este martes su ley de conciliación. El portavoz del PP ha salido además al paso de las críticas lanzadas por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha criticado en una entrevista con The Objective la apuesta del PP por una jornada laboral de cuatro días semanales, concentrando las horas y no reduciéndolas, como propone el Ejecutivo.

A juicio de Tellado, éste es un debate «artificial» porque la política de conciliación o vivienda no son banderas de la izquierda, sino propuestas de su programa electoral y ha recordado que la primera ley de conciliación la aprobó Aznar. El principal partido de la oposición se ha reivindicado como el actor que presenta medidas sociales, frente a la «parálisis» que atribuyen al Gobierno y ha pedido al PSOE que no «trapichee» con los trámites parlamentarios y no meta su ley de conciliación y corresponsabildiad en el «congelador de (Francina) Armengol» porque ya lo tienen «a tope».

Además, Tellado ha reprochado que el Gobierno haya levantado la rebaja del IVA de los alimentos, cuando la mayoría parlamentaria del Congreso instó a seguir reduciendo este impuesto. Por otra parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes que los presidentes autonómicos del PP forzarán que la Conferencia de Presidentes aborde la financiación autonómica y la inmigración, y no se enfoque únicamente en la vivienda.

Sobre la presentación del día, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha avanzado que leerán las medidas de la proposición de ley sobre Conciliación del PP, pero ha avisado de que no apoyarán «ningún retroceso». «He dicho antes que las leeremos, pero lo que hemos oído, de momento, te puedo decir claramente que no vamos a apoyar ningún retroceso, ninguno. Y la música nos suena a retroceso, como decía antes, con la obligatoriedad de los permisos de paternidad y maternidad».

Finalmente el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que el «giro social» de los 'populares' en su estrategia de oposición es una «victoria ideológica» de su formación y celebra «sin ningún atisbo de ironía» que puedan confrontar sus respectivos modelos «contrapuestos» sobre temas centrales de país, como son vivienda, reducción de jornada laboral o medidas de conciliación. «El PP baila al ritmo de nuestra música pero todavía no se saben bien los pasos», ha reivindicado, a la vez que ha considerado que la propuesta implica que los 'populares' asumen que «hay legislatura para rato».