La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno no puede aceptar que se excluya al Rey Felipe VI de la toma de posesión de la nueva presidenta de México, y por eso España no estará representada en el acto, algo que ha sentido «muchísimo» porque el pueblo mexicano es «hermano».

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, la ministra de Defensa se ha referido así este miércoles a la decisión de España de no participar en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum «a ningún nivel» después de que no se incluyera al rey en la invitación. «El jefe del Estado, el rey, va siempre a las tomas de posesión y no podemos aceptar que en este caso se le excluya y si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada», ha concluido.

El mandato del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en cuya toma de posesión sí estuvo presente el Rey de España en diciembre de 2018, ha estado salpicado de la polémica en las relaciones bilaterales con el argumento de que España debía pedir disculpas por la conquista del país.

La opinión de Robles no es compartida por todos los segmentos políticos, y como muestra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido con un «Viva México, cabrones» al ser preguntado por la decisión de México de no invitar al jefe del estado español a la toma de posesión de la presidenta electa Sheinbaum, prevista para el próximo 1 de octubre.

Rufián mostraba así, desde los pasillos del Congreso, su apoyo a la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido criticada por varios elementos del Gobierno español. Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tachado de «inaceptable» que no se invite al monarca español a esa ceremonia y, en ese contexto, ha optado por no enviar a ningún representante a ese acto.