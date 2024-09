La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que «Junts tiene que decidir si toma el camino de la construcción o del bloqueo», después de que ayer votara en contra de la ley de reforma de alquiler de temporada en el Congreso de los Diputados. «Yo creo, con absoluto respeto, que Junts tiene que decidir el camino que toma: si toma el camino del futuro, de la construcción, del avance, o del bloqueo», ha manifestado Díaz tras reunirse en Barcelona con el presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete.

En declaraciones a la prensa, la ministra ha señalado que «los votantes de Junts no comprenden» lo que el partido hizo ayer, ya que está «segura» de que «muchas personas que los han votado tienen enormes dificultades para poder pagar o asumir un alquiler». La líder de Sumar ha insistido en que la decisión del partido de Carles Puigdemont es inexplicable, ya que el principal problema del país es el alquiler de viviendas: «Da igual en Cataluña, en Galicia, en Andalucía o en Madrid. Que se tumbe una medida que mejora la vida de la gente es difícil de explicar».

En este contexto el Gobierno trata de restar importancia al distanciamiento de Junts en el Congreso --que les ha llevado a perder varias votaciones y pone en cuestión que el Ejecutivo tenga una mayoría suficiente para sacar adelante iniciativas-- y ve insostenible que los de Puigdemont sigan votando en el mismo sentido que PP y Vox.

La formación catalana, que forma parte de la mayoría de la investidura, ha tumbado importantes votaciones como la senda de estabilidad para elaborar los Presupuestos Generales del Estado y este mismo martes votó por sorpresa en contra de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, dejando claro que el PSOE no puede dar por hecho su apoyo. En el Ejecutivo admiten que Junts ha cambiado hacia un discurso "incendiario" y achacan este viraje al hecho de que el socialista Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat. No obstante confían en que al final se imponga el diálogo y no ven sostenible un bloque formado por PP, Vox y Junts.