El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este jueves la financiación singular para Cataluña acordada con ERC, que se ha comprometido a cumplir, y ha asegurado que «Cataluña no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos».

En su comparecencia en el Parlament de Catalunya para dar cuenta de la configuración del nuevo Govern, Illa ha insistido en que su ejecutivo «honrará» los pactos de investidura alcanzados con ERC y con los Comuns, a pesar de las dificultades que puedan aparecer: «El acuerdo se cumplirá, sé que costará, pero se cumplirá». «Mi Govern lleva pocos días, ni cuatro semanas de funcionamiento, y ya hemos escuchado de todo en materia de financiación. Aquí y fuera de aquí, mucho ruido y planteamientos y declaraciones grandilocuentes», ha señalado Illa.

El nuevo presidente ha hablado así pocos días después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, opinara que este nuevo sistema solo busca «la ruptura de España» y que haya comunidades «agraviadas», con la intención -a su juicio- de volver «al golpe» del 1 de octubre de 2017, ahora «con el patrocinio del Gobierno». En este sentido, Illa, que ha sostenido que el pacto sobre la financiación singular está «trabajado, discutido, pensado», ha insistido en que su Govern trabajará «paciente y metódicamente» para cumplir los acuerdos de investidura. «No contribuiremos, no alimentaremos y no haremos el juego a los que solo quieren ruido: que no cuenten con nosotros», ha indicado. Asimismo, ha reiterado que la financiación singular para Cataluña no vulnera el principio de solidaridad territorial con el resto de autonomías.

«Cataluña es solidaria, no solo en materia de financiación, sino en muchos otros ámbitos. Siempre lo ha sido, vale con repasar los últimos 40 años de autogobierno de Cataluña. Y Cataluña quiere seguir siendo solidaria, y mi Govern seguirá defendiendo una Cataluña solidaria con el resto de territorios de España», ha subrayado. Illa ha asegurado que su Govern «trabajará para que Cataluña tenga los recursos que merece» y ha aseverado: «Cataluña no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie».

Más allá de la financiación singular, el presidente también ha hecho énfasis en la seguridad como una de las principales prioridades del nuevo Govern y ha querido trasladar «un mensaje claro y nítido de confianza» hacia el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Illa también ha destacado su compromiso de revertir la tendencia a la baja del uso social del catalán y ha asegurado que se «toma muy en serio» la defensa y promoción del catalán, a la vez que ha subrayado que «defender el catalán no es atacar otra lengua».