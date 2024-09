El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha explicado que el Partido Popular solo apoyará la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 migrantes, si se tienen en cuenta sus propuestas como analizar «caso por caso» y no regularizar a quienes tengan antecedentes penales.

«Uno por uno, caso por caso, conociendo sus circunstancias. Los que están trabajando, los que vienen a emprender un proyecto de vida en España tendrán, será su realidad recogida por ese proyecto de ley, esto es lo que está defendiendo el Partido Popular. Los que, en otras circunstancias, ya sea con antecedentes penales o que vengan a este país a otras cosas, pues evidentemente no deberán de ser recogidos, pero parece de sentido común», ha puntualizado Sémper, este lunes, en una rueda de presa tras la reunión del Comité de Dirección.

Así se ha pronunciado preguntado por las declaraciones realizadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes, en una entrevista a Onda Cero, en la que ha avanzado que su partido tiene preparada una «enmienda» a esta iniciativa para apuntar «qué personas deben ser regularizadas y que personas deben ser retornadas».

«Si no hay un buen acuerdo, no habrá una buena ley. Si no hay una buena ley, el Partido Popular no la apoyará», ha remarcado Borja Sémper, al tiempo que ha insistido en que lo que quieren desde el PP es que sea «técnicamente riguroso» y que «atienda la realidad socioeconómica de cientos de miles de personas en España que necesitan una respuesta».

«Si no se tiene en cuenta nuestra posición, pues parece razonable que no contarán con nuestro apoyo. Y si se tiene en cuenta, y este proyecto de ley, en su caso, tiene una tramitación virtuosa, pues contará con el 'sí' del Partido Popular», ha asegurado.

Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «no tener política migratoria» y ha dicho que «solo faltaría que la responsabilidad fuera del Partido Popular».

«El Partido Popular tiene una posición en materia migratoria tradicionalmente conocida. Nosotros no estamos cambiando nuestra posición en función de los acontecimientos. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros queremos una migración ordenada. Queremos control de nuestras fronteras. Queremos un rato humanitario para los inmigrantes. Queremos que el gobierno declare un plan de emergencia en materia migratoria, como han hecho en Italia o como hicieron en Grecia. En definitiva, lo que nos gustaría es que este gobierno tuviera un plan. Y nos gustaría mucho que este gobierno tuviera una política migratoria», ha subrayado Sémper.

Así, ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta sus propuestas en materia de migración y no solo haga «caso a los independentistas». Y ha añadido que si no se tienen en cuenta, «el Partido Popular no llegará a ningún acuerdo» pero «no por una cuestión de prurito político» sino porque consideran que lo que están proponiendo es «lo que España y el conjunto de los españoles necesitan».

«Si este Gobierno mira para otro lado y no nos hace caso, pues evidentemente no es por falta de vocación y de voluntad del Partido Popular, sino porque este Gobierno vive ensimismado y es incapaz de dar respuestas a los problemas extraordinarios que tiene este país», ha criticado.