La ministra de Sanidad, Mónica García, ha trasladado este miércoles un mensaje de «tranquilidad, prudencia y rigor científico» ante el virus de la viruela del mono (rebautizado como mpox) y ha pedido al PP que «contenga sus alarmas innecesarias y sus mensajes anticientíficos».

En una entrevista en RNE, García ha afirmado que «lo importante» ahora mismo es que «el mensaje sea claro, transmita certidumbre y no alarme innecesariamente»,además de estar listo para cualquier escenario y España, ha dicho, «está muy bien preparada, no solo para la vigilancia también para la vacunación». García ha insistido en que el gran lema de salud pública es «no intoxicar los mensajes»: «Nosotros vamos a ir, como siempre, de la mano del rigor científico y de las recomendaciones coordinadas a nivel europeo y mundial».

Ha recordado que en este momento los grupos a los que se recomienda la vacunación son las personas con prácticas sexuales de riesgo y profesionales sanitarios o que hayan estado en entornos de trabajo con contacto directo con personas afectadas. García ha admitido que la estrategia está abierta a cómo evoluciona el virus y se irá adaptando a las nuevas situaciones.

Respecto a la pretensión de algunas comunidades de ampliar citas y centros de vacunación, que hoy se pondrá sobre la mesa en la Comisión de Salud Pública, la ministra ha insistido en que Sanidad «trabaja codo a codo» con las autonomías, y es «muy bueno» que se adopten las mismas medidas. García ha dicho a las comunidades que hay que dar «mensajes claros y certidumbre». «Esto no es una carrera de quien vacuna antes y mejor, se trata de hacerlo de manera coordinada para que la población esté protegida e informada», ha señalado.

La ministra, que ha asegurado que se ha reunido con los portavoces de todos los partidos y los ministerios implicados, se ha mostrado a favor de aumentar puntos de vacunación, la información a los grupos de riesgo y a los viajeros, pero «siempre de manera coordinada con las comunidades, no se trata de ir por libre». También se ha mostrado dispuesta a comparecer en sede parlamentaria para dar la información y las explicaciones que sean necesarias.