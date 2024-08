El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha zanjado este sábado las dudas sobre su paradero y se ha dejado ver en su residencia en Waterloo (Bélgica) por primera vez desde su fugaz irrupción en el acto del pasado jueves en Barcelona y su posterior huida para evitar su detención. Ayer viernes, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ya avanzó que Puigdemont había conseguido cruzar la frontera para dirigirse a su residencia en Waterloo, tras haber llegado de incógnito a Barcelona el pasado martes.

Sin embargo, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, dijo no tener «ningún elemento objetivo» para confirmar que estaba fuera de España y no dio «crédito» a la «desinformación» por parte de las personas que le acompañaron en su fuga. Por ello, los Mossos seguían buscando al expresident, al no poder descartar que todavía pudiera encontrarse escondido en Cataluña. Anoche, Puigdemont publicó un extenso mensaje en la red social X en el que aseguraba que ya se encontraba de regreso a Waterloo.

«Hoy estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles. Hay que analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo que ocurrió ayer. Y lo haré. Pero son miles de kilómetros en muy pocos días y muchas jornadas de una tensión difícil de explicar, y confío en que se entienda que me hacen falta aún unas horas para reposar y coger aire», explicaba.

Este sábado, después del acto de toma de posesión del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, Puigdemont ha difundido el primer video desde su huida, en el que ha justificado su decisión de regresar a Waterloo ante la «represión desatada», aunque el plano fijo de la grabación evitaba mostrar evidencias de que, efectivamente, se hallaba en Bélgica.

Finalmente, este sábado por la tarde, un equipo de TV3 ha tenido acceso a su residencia en Waterloo, donde ha recogido las primeras declaraciones de Puigdemont desde su retorno y ha mostrado imágenes de él en su despacho de trabajo y en el jardín de la casa. El expresident ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía porque quiere poder hacer política «en condiciones de normalidad».