El consejero delegado de Riu Hotels and Resorts Luis Riu, asegura que no están constatando signos de desaceleración y que todos sus indicadores apuntan a que la compañía hotelera mallorquina acabará con "un buen año como el registrado en 2023". Por ello no descarta que las tarifas admitan nuevas subidas de hasta el 4% máximo. El boom turístico registrado tras las pandemia del coronavirus parece que mantiene su inercia y que las compañías mantendrán su 'velocidad de crucero' al menos durante unos meses más.

Es el caso de empresas como la hotelera Riu que asegura que la demanda se mantiene fuerte y que este verano apunta a cifras muy positivas. No obstante "este ritmo de crecimiento no se va a sostener a largo plazo", según el directivo, quien confirmó en declaraciones a Europa Press que su previsión es que la estabilización llegue "en uno o dos años" Riu Hotels & Resorts va camino de lograr un nuevo récord en 2024. Su consejero delegado, Luis Riu, aseguró que su previsión para el cierre del presente ejercicio es que "será tan bueno" como 2023, cuando la cadena obtuvo unos ingresos históricos de 3.607 millones, el máximo histórico de la compañía fundada en 1953. Aunque el aumento de costes se ha mantenido a lo largo de todo este año, lo cierto es que la fuerza de la demanda les ha permitido igualar las ocupaciones del pasado ejercicio con una mejora en las tarifas medias. De hecho, según confirmó el directivo a Europa Press, las tarifas tienen aún margen para aumentar entre un 3% y un 4% máximo. Los hoteles de España de la compañía están registrando elevados niveles de ocupación, con una media aproximada del 90%, gracias a la fortaleza tanto de los emisores del resto de Europa como del turismo doméstico.