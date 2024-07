El Gobierno ha asegurado que el juez Juan Carlos Peinado ha acudido este martes a tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el 'caso Begoña Gómez' para «hacerse una foto» en la Moncloa y «grabar un montaje» para «erosionar la imagen de la Presidencia del Gobierno».

Así lo ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha adelantado que «en estos próximos días» se publicará «en algún pseudomedio digital conservador» la grabación con la declaración de Sánchez ante el juez que instruye el caso contra su esposa.

«Hoy, evidentemente, se ha venido a Moncloa a hacerse una foto. Seguramente, a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano», ha dicho la también ministra de Educación, criticando que «no hay causa» y que se está frente «a un no caso, porque aquí no hay caso».