El abogado de Begoña Gómez ha reiterado que la declaración judicial este martes de Pedro Sánchez como testigo era «innecesaria», y ha opinado que no cabe, en ningún caso, la opción de que el presidente del Gobierno acabe investigado en la causa que afecta a su mujer porque «no hay objeto del procedimiento».

Dos minutos ha durado, según Antonio Camacho, la comparecencia como testigo del jefe del Ejecutivo, que ha estado «absolutamente tranquilo» y ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que se acogía a la dispensa que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), como testigo, de no declarar en contra de su cónyuge.

El exministro y exfiscal, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, ha criticado una vez más una causa «imprevisible», en la que «asistimos a declaraciones de testigos que a los dos o tres días se convierten en investigados», algo, ha recalcado, «bastante inusual».

Por eso ha indicado que no puede hacer ningún tipo de pronóstico acerca de lo que pueda ocurrir a partir de este momento, si bien ha manifestado que «en ningún caso» cabe la opción de que el juez pida al Supremo imputar a Sánchez porque «si no hay objeto del procedimiento, si no se está investigando realmente nada», no es posible.