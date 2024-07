La Fiscalía recurre la negativa del juez a que Sánchez testifique por escrito

La Fiscalía ha decidido recurrir la providencia en la que el juez de Instrucción 41 de Madrid rechaza la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de testificar por escrito en la causa en la que se investiga a su esposa, Begoña Gómez, por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El Ministerio Público tiene la intención de presentar en el Juzgado el recurso en la mañana de este lunes, la víspera de la citación como testigo de Pedro Sánchez, una diligencia para la que el magistrado ha decidido trasladarse este martes al palacio de la Moncloa, han informado fuentes de la Fiscalía. En una providencia dictada el viernes pasado, firmada por el juez Carlos Valle, como sustituto del titular del Juzgado, Juan Carlos Peinado, se rechaza la petición de Pedro Sánchez de declarar por escrito. La resolución explica que se ha citado a Sánchez para que testifique en calidad de marido de la investigada, no por hechos que haya conocido por razón de su cargo.

No obstante, precisa que si cree que puede colaborar «eficazmente» con la justicia trasladando «hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo» de presidente del Gobierno puede comunicárselo en la comparecencia de este martes para que entonces sí preste una nueva declaración por escrito.

En cualquier caso está pendiente de que el juez resuelva el recurso que la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez presentaron contra el auto en el que acordó que Pedro Sánchez declare como testigo. La Fiscalía no entiende qué busca el magistrado con la declaración testifical de Sánchez pues no la ve necesaria, ni útil ni pertinente. El Ministerio Fiscal cuestiona que el juez haya buscado un «subterfugio» para ir a la Moncloa en base a dos preceptos legales que ofrecen esta posibilidad para algunos cargos públicos si la declaración se centra en «cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo».