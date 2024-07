La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que se prohíba la compra de vivienda que no sea para residentes, como forma de atajar la turistificación de ciudades, y ha vuelto a advertir que no apoyará el decreto anticrisis si hay «recorte» del bono social eléctrico, para criticar que el PSOE espera hasta el «último minuto» para tratar de recabar su voto a favor. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Belarra ha expresado un balance «muy negativo» en el desempeño del Ejecutivo, para acusar al PSOE de dar la «espalda» al bloque de investidura para buscar como «socio» al PP, convencida de que los socialistas buscan una «gran coalición» para una legislatura que apunta a su juicio el «aumento del gasto militar, escalada bélica y recortes» marcados por Bruselas.

Para la también diputada del Grupo Mixto, el Ejecutivo se está dedicando a medidas de «maquillaje» y «anuncios trampas», como pasó con la comparecencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en materia de regeneración democrática. Es más, ha sostenido que la «expulsión de Podemos del Gobierno», que empujaba a desplegar iniciativas que el PSOE no quería desplegar, ha acelerado «mucho más de lo que cualquiera hubiera podido pensar» la tendencia negativa del Ejecutivo. Y es que, bajo su criterio, los socialistas buscan como «socio» al PP en las grandes cuestiones de Estado, lo que es «muy mala noticia».

En materia del decreto anticrisis, que llegará mañana al Congreso, Belarra ha trasladado al PSOE que su formación va a utilizar su «fuerza política e institucional siempre para tratar de conseguir los máximos avances para la ciudadanía de nuestro país» y que, desde luego, no van a aceptar «recortes» en el denominado escudo social. De esta forma, ha reprendido al Gobierno por articular un decreto que, a su juicio, pasa por ir «colando recortes» que parezcan menos duros sobre las medidas de protección a la población vulnerable, al destacar sobre todo el «desmantelamiento» del bono social eléctrico. Así, la líder del partido morado se ha quejado que de el PSOE deja la negociación de cara a su voto a favor al «último minuto» y que ellos ha dejado claro al ala socialista que son un «socio muy predecible» y que su apoyo al decreto está condicionado a cambios que blinden las medidas de apoyo a la ciudadanía.

Por otro lado, ha desgranado que la turistificación está haciendo que varias ciudades se esten haciendo «imposibles» para sus residentes, como revela la manifestación de este fin de semana en Palma contra el turismo masivo. También ha criticado las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Málaga cuando dijo que si los malagueños no tenían acceso a vivienda quién iba a atender a los turistas, dado que revelan que el modelo de España no es adecuado y se está rendido a la turisticación. Por ejemplo, ha desgranado que el turismo no es un derecho fundamental como sí es la vivienda y que, ante la emergencia habitacional, una medida necesaria es prohibir la compra de viviendas que no estén dirigidas al uso residencial permanente.