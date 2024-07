La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha regresado este viernes a España tras abandonar el país hace más de seis años, una vez archivadas las causas que tenía abiertas por el procés y por su papel en la plataforma Tsunami Democràtic que organizó las protestas contra la sentencia del 1-O. Estas son las fechas clave en torno a las causas de Marta Rovira:

2017

- 1 octubre.- Cataluña celebra el 'referéndum' unilateral independentista.

- 27 octubre.- El Parlament aprueba una resolución con una declaración unilateral de independencia (DUI) que fue suspendida de inmediato por la activación del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno de Mariano Rajoy cesa al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su Govern.

2018

- 19 febrero.- Rovira comparece como investigada en relación al 'procés' ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Un informe de la Guardia Civil la señala como pieza clave en su organización.

- 23 marzo.- Rovira huye a Suiza y planta al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que la había citado para comunicarle su procesamiento por un delito de rebelión en el procés, lo que dio pie a que la justicia emitiera órdenes de detención.

- 10 julio.- El juez Llarena termina la instrucción de la causa del 'procés' y declara en rebeldía a los procesados huidos. El día 19 el juez retira las órdenes internacionales de detención por la negativa de un tribunal alemán a extraditar al expresidente Carles Puigdemont por rebelión.

2019

- 12 febrero-12 junio.- El Supremo celebra el juicio del procés en contra los líderes independentistas, mientras Rovira sigue huida junto a Puigdemont y los exconseller Toni Comín y Lluís Puig. En octubre, dicta una sentencia con condenas de hasta trece años de cárcel por sedición.

- 30 de agosto.- Tras una reunión en Suiza a la que asisten Carles Puigdemont, Marta Rovira y Quim Torra, entre otros, se da a conocer la plataforma Tsunami Democràtic. El 2 de septiembre lanza su campaña, que se define como un programa de movilizaciones para dar impulso al independentismo.

- 15 septiembre.- El Congreso de ERC reelige a Oriol Junqueras como presidente de la formación y a Rovira como secretaria general. Se trata del 40º Congreso, de noviembre de 2022.

- 14 octubre.- El Supremo dicta la sentencia del 'procés' y la plataforma anónima Tsunami Democràtic convoca movilizaciones contra la condena que llegaron a colapsar el aeropuerto de Barcelona. Durante dos meses, se suceden manifestaciones y otro tipo de protestas que desembocaron en altercados callejeros.

- El juez Llarena emite nuevas euroórdenes contra los prófugos del 'procés', por los delitos de sedición y malversación que establecía la sentencia del procés, en lugar del de rebelión por el que fueron procesados. No obstante, no dio ese paso para Rovira, porque con Suiza, que no forma parte de la UE, el cauce es la extradición.

- 18 octubre.- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón abre una investigación secreta por un delito de terrorismo para identificar a los responsables de Tsunami Democràtic.

2023

- 12 enero.- A raíz de las reformas penales aprobadas por el Gobierno que derogaron el delito de sedición, Rovira queda procesada solo por un delito de desobediencia en el procés, que no acarrea penas de prisión.

- 13 mayo.- García Castellón levanta el secreto del sumario de la investigación que había mantenido desde su inicio.

- 27 julio.- Rovira forma parte del equipo negociador con PSOE, Sumar y JxCat para un posible acuerdo de investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23J.

- 25 octubre.- García Castellón admite la personación de Vox y de una organización de víctimas de ETA en la causa en la que investiga a Tsunami que, a diferencia de la Fiscalía, mantienen la acusación de terrorismo. Ello permite al juez retener la causa en la Audiencia Nacional.

- 2 noviembre.- Félix Bolaños (PSOE) y Oriol Junqueras (ERC) acuerdan la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la ley de amnistía entre otros puntos.

- 3 noviembre.- Un informe de la Guardia Civil presentado ante la Audiencia Nacional concluye que Rovira "realizó cometidos de coordinación" en el movimiento Tsunami Democràtic.

- 6 noviembre.- García Castellón acuerda dirigir la investigación por terrorismo de Tsunami Democràtic contra Puigdemont, Rovira y otras 10 personas más. Y el día 21 posterior pide al Supremo que los investigue. 2024

- 13 febrero.- Rovira revela que el PP propuso a ERC negociar su apoyo a la investidura de Feijóo, pero los populares lo niegan.

- 20 febrero.- Las autoridades suizas suspenden la tramitación de la comisión rogatoria que había pedido García Castellón para reclamar información sobre Rovira y piden al juez que amplíe los indicios por terrorismo que recaen sobre la líder de ERC.

- 11 junio.- Entra en vigor la ley de amnistía. Rovira pide al Supremo que deje sin efecto la orden nacional de detención para interrogarla por desobediencia, delito incluido en el perdón. El tribunal accede el 1 de julio.

- 8 julio.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anula por un error procesal las diligencias en la causa de Tsunami Democràtic posteriores al 29 de julio de 2021, lo que deja fuera del caso a Marta Rovira y otros investigados. En consecuencia, el juez archiva el caso.

- 9 julio.- Rovira anuncia su regreso a Barcelona. En paralelo, el Supremo archiva la causa por terrorismo que tenía abierta contra Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, aforados ante el alto tribunal.

- 12 julio.- Marta Rovira llega a Cataluña junto al resto de investigados que residían en Suiza, el diputado republicano en el Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresidente primero de Òmnium Cultural Oleguer Serra; el empresario Josep Campmajó; y el periodista Jesús Rodríguez.