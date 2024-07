El PP ha pedido, en boca de su portavoz, Borja Sémper, un fondo de contingencia «con dinero suficiente» para dotar a las comunidades autónomas de medios con los que abordar la acogida de menores migrantes no acompañados, que el Gobierno y Canarias plantean repartir de forma obligatoria. En rueda de prensa este martes, tras el Comité de Dirección, el portavoz del PP ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que «abandone el cinismo y la imposición» y aproveche la intersectorial de Juventud e Infancia, que se celebra mañana, «para acordar y no imponer un sistema de reparto acorde con las capacidades».

«Mañana queremos que participen todas las comunidades en una hipotética acogida de menores no acompañados, queremos que participen todas las comunidades autónomas sin excepción», ha dicho Sémper, en un contexto en que, más allá de Canarias y de Ceuta hay autonomías del PP, como Comunitat Valenciana, que denuncian saturación y advierten de que no caben más menores en sus instalaciones. El PP no adelanta su voto a la modificación de la ley de extranjería propuesta por el Ejecutivo central y Canarias para imponer un reparto obligatorio de los migrantes no acompañados, porque lo ve relacionado con el acuerdo que se logre en la intersectorial, aunque sí acusa al Gobierno de tratar a los menores como si fueran «paquetería exprés».

El portavoz del PP, que ha rechazado el órdago de Vox de romper en las autonomías si hay acogida, ha defendido que todos los presidentes de su partido «lideran territorios de acogida y son solidarios», pero advierte de que «nadie puede pedirles que ofrezcan más de lo que tienen». La formación de Alberto Núñez Feijóo ha exigido que el Gobierno ponga los medios en «todo lo que vaya más allá de la capacidad máxima de acogida» que, denuncia, ya está al límite o sobrepasada.

«Entre no atender a los menores no acompañados que proclama Vox y el sí a todo sin distinción que propugna el Gobierno de España existe un sistema de ayuda y solidaridad que defiende el PP, un sistema que debe de contar con recursos y con medios. Ofrecemos solidaridad, sí, pero exigimos medios», ha recalcado.

El PP pide conocer la financiación, las condiciones en las que llegan los menores y si lo son, de qué países provienen, cuándo llegarán y por cuánto tiempo y que toda esa información sea pública y esté firmada por escrito. Advierte el PP que sin medios suficientes se produce hacinamiento y un trato inhumano a los menores migrantes y que la consecuencia, advierten, puede conducir a la inseguridad ciudadana.

El PP ha señalado además que las comunidades autónomas en las que gobiernan -doce incluyendo Canarias- acogen al 81 % de los menores, 5.000 frente a 341 en las autonomías del PSOE, que gobierna en tres regiones y cogobierna en Euskadi. Y ha acusado al Gobierno de no tener una política migratoria, no actuar en origen, no pedir ayuda a la Unión Europea para emplear Frontex para frenar la migración o no seguir el ejemplo de países como Grecia e Italia.