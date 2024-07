El presidente de Vox, Santiago Abascal, dará por rotos los pactos autonómicos firmados con el PP si esos gobiernos regionales no cumplen con los acuerdos suscritos contra la inmigración ilegal. En una entrevista en el periódico digital de la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas de Vox que preside Abascal, el dirigente ha señalado que su partido no «va a asumir que de manera unilateral el PP pretenda repartir inmigrantes ilegales y menores en aquellos sitios donde estamos gobernando en coalición».

El presidente de Vox ha destacado su partido gobierna en algunas regiones con una serie de líderes territoriales del Partido Popular «que han entendido que tenían que gobernar con Vox para respetar el mandato popular». «Y pedimos a esos dirigentes que sean leales al socio de coalición y que hagan todo lo que esté en su mano para evitar promover la inmigración ilegal. Si no lo hacen, entenderemos que esos pactos están rotos», ha señalado de forma tajante.

Abascal ha incidido en que esta exigencia no va dirigida a la dirección nacional del PP, presidida por Alberto Núñez Feijóo, «con la que nosotros no tenemos ningún pacto», sino que es un llamamiento a los dirigentes regionales. «Un partido que gobierna en coalición con otro tiene que asumir que no puede tomar decisiones de este tipo en solitario», ha remarcado.

Después de que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, haya propuesto usar a las Fuerzas Armadas contra la inmigración irregular por vía marítima, Abascal considera que a los populares «no les preocupa» la inmigración ilegal sino el «ascenso de Vox o de fuerzas parecidas a Vox, que dan respuesta a los problemas de los ciudadanos».

El líder de Vox ha acusado al PP de llevar adelante una «estafa» en materia de inmigración ya que votaron «en contra en el Congreso ante estas mismas propuestas de Vox y ha votado en contra también en el Parlamento de Canarias». Vox gobierna con el PP en Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia y confía en que los dirigentes de esas autonomías eviten el reparto de menores inmigrantes que pretende llevar a cabo el Gobierno. En Baleares, los de Abascal dan apoyo externo al Govern de Marga Prohens, pero sí están integrados en los gobiernos del Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca, entre otros.