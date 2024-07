El pleno del Congreso ha aprobado con la suma de votos del PP y del PSOE empezar la tramitación urgente de la ley que reformará el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) aunque con las críticas del resto de partidos políticos, que o bien no han votado, han votado en contra o se han abstenido. La toma en consideración de la proposición de ley orgánica, que insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por los dos grandes partidos a proponer un nuevo sistema de elección en el plazo de seis meses, ha sido aprobada por 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones.

A la votación no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido esta mañana en la Moncloa al ex primer ministro de Portugal, ahora presidente electo del Consejo Europeo, Antonio Costa. El socio de gobierno de coalición, Sumar se ha abstenido al considerar que la propuesta es insuficiente y debe ser «corregida», al igual que el PNV y UPN, mientras que Vox ha votado en contra y algunos de los principales aliados de la investidura de Pedro Sánchez como ERC y Bildu no han votado, mientras que Podemos, BNG y Junts la han rechazado.

Todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda han arremetido contra el pacto del PP y PSOE bien por no profundizar en una reforma del poder judicial o, en el caso de Vox, porque el bipartidismo se «reparta» los jueces. Y es que a partir de hoy la proposición de ley se tramitará de forma urgente para ser aprobada definitivamente por un pleno en el Senado previsto para el 31 de julio. PP y PSOE han pactado rechazar cualquier enmienda que se vaya a registrar, una vez que hoy se ha abierto el plazo hasta el próximo martes, día 9.

Pese a que los dos grandes partidos han unido sus fuerzas, el debate ha transcurrido con tensión entre ambos y mientras el PP instaba al PSOE a cumplir con la propuesta que llegue del CGPJ, los socialistas le reprochaban los cinco años de incumplimiento de la Constitución. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha afeado al líder el PP, Alberto Núñez Feijoó, sus recientes criticas al TC y le ha recalcado que «lo inmoral... no es que en el Tribunal Constitucional haya algún miembro que se haya dedicado a la política (...), sino intentar demoler sólo porque no les dan la razón todo lo que hemos ido construyendo durante décadas».

No obstante, y pese a su discurso crítico ha tendido la mano a los populares para seguir negociando otros acuerdos. Minutos antes, el portavoz del PP, Miguel Tellado ha defendido que el pacto ponga límite al «populismo» del presidente del Gobierno, al que ha acusado de perseguir un poder sin límites, aunque también ha elogiado que la proposición de ley inste a que el sistema de elección de los vocales del CGPJ sea más independiente. El pacto «solo ha enfadado a los radicales», ha dicho Tellado sin mencionar que también Vox ha votado en contra. Así la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha denunciado que el acuerdo no sea bueno para la Justicia, que continúa «politizada», y les ha acusado de normalizar que se hable de jueces progresistas y jueces conservadores y ha atacado al PP por llegar a un pacto con el PSOE justo «cuando más débil estaba el Gobierno de Sánchez».

El desmarque de Sumar Sumar se ha desmarcado de la proposición de ley pese a que había participado en la negociación y propuesto a dos candidatos vocales del CGPJ. El diputado del grupo plurinacional, Enrique Santiago cree que se «frustra una renovación imprescindible» y que la iniciativa tiene «deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas». A la abstención de Sumar se ha unido el PNV y UPN mientras que ERC y Bildu han decidido no participar de la votación.

Por el PNV, Mikel Legarda, ha justificado la abstención de su grupo en que la reforma «no afronta el problema de fondo» y ha abogado por que se dé el protagonismo «directo y sin mediaciones» a la carrera judicial en la designación de los cargos gubernamentales judiciales, al tiempo que UPN ha mostrado dudas al texto. Coalición Canaria, sin embargo ha votado a favor como paso previo a un futuro pacto entre los dos grandes partidos para reformar también la Ley de Extranjería. Enfado de los aliados de la investidura Junts, ERC, Bildu, Podemos y BNG han mostrado su enfado por un pacto que consideran antinatura, ya que abogaban por una reforma acordada con los socios progresistas. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha acusado al PSOE de permitir que los jueces sigan «haciendo y deshaciendo» y no acabar con la «mafia» en la Justicia.

Nogueras se ha referido a la judicatura como «la toga nostra» y ha soliviantado así a la bancada popular que entre quejas ha pedido la palabra, que no ha sido concedida. La protesta ha arrancado un larguísimo aplauso en el PP que ha durado hasta que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ocupado la tribuna, dando las gracias en broma como si la ovación fuera por él. «Dos partidos de Estado porque lo dicen ellos, que han jugado a odiarse durante más de cuarenta años pero que para sus cosas del comer no se odian, se ponen de acuerdo», ha ironizado el líder independentista. También ha sido muy crítica la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua: ¿Alguien cree que este puede ser el primer paso de la regeneración democrática? No se puede resolver un problema democrático pactando con quien impulsa una estrategia de acoso y derribo cada vez que no consigue gobernar«, ha recalcado. Desde Podemos, Ione Belarra, también ha lamentado que Sumar »haya celebrado" un pacto que da lugar a una gran coalición PSOE-PP.