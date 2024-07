El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Ángel Tellado, ha pedido al Gobierno que despliegue al Ejército para impedir la llegada de cayucos a España. «El gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras e impedir la llegada de cayucos a España», ha indicado el dirigente popular. Para ello, ha instado al Gobierno a «desplegar una serie de embarcaciones que impidan a esos cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas al salir al mar, que finalmente lleguen» a nuestro país.

Así lo ha explicado Tellado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que ha instado a «apoyar a Canarias» frente a una «crisis migratoria internacional» y a pedir ayuda a la UE. «Tenemos que pedir ayuda a la Comisión Europea que se tiene que implicar en el problema, porque somos un país que forma parte de la UE y somos frontera de Europa», ha argumentado.

Según ha indicado el dirigente popular la mayoría de las pateras están saliendo de Mauritania que «es un país sin Estado», pero no «son mauritanos los que llegan, sino que son personas que proceden de Senegal, de Mali, que directamente se van allí porque saben que el control de esa frontera es prácticamente imposible». Ante esta situación, Tellado ha insistido en la importancia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaje en origen para que «esas pateras no salgan y finalmente no lleguen».

Asimismo, ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a que «espabile y haga su trabajo» en materia de gestión migratoria, pida ayuda a la Unión Europea para «frenar de una vez la llegada masiva de migrantes» y busque un acuerdo con «todas» las comunidades autónomas que no rompa el principio de solidaridad interterritorial para atender a los menores de Canarias. En este sentido, ha distinguido entre la defensa de la frontera para la que el «Gobierno tiene medios y no los está utilizando» y otra atender a los menores «que ya están aquí y, de forma responsable, solidaria y humana, las comunidades deben atenderlos».

En cuanto a la conferencia sectorial de Inmigración prevista para el día 10 de julio, el dirigente popular a instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a buscar un acuerdo «con todas» las comunidades autónomas, en alusión a la exigencia de Junts de excluir a Cataluña del reparto de menores de Canarias. «Eso es un disparate que rompe la solidaridad interterritorail», ha argumentado Tellado, que ha apelado a todas las comunidades a «ser solidarias y ayudar a Canarias con un problema que sufre en primera persona». En su opinión, la exigencia de Junts «no es defendible en términos políticos ni jurídicos y, desde luego, tampoco humanitarios».

Contundente respuesta

Las palabras de Tellado han obtenido su réplica. Así, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reprocha al PP que proponga ahora desplegar a las Fuerzas Armadas para contener la migración en Canarias después de ocho meses negociando un acuerdo y a solo unos días de que se celebre una conferencia sectorial e insiste en pedir a los de Alberto Núñez Feijóo que acepten un reparto obligatorio de menores no acompañados entre comunidades autónomas. «Es necesario su voto y también su apoyo, su colaboración y por tanto, la respuesta es sí o no a esta cuestión», ha señalado.

No obstante, no ha cerrado por completo la puerta a la propuesta del PP al señalar que ha habido «mucho tiempo atrás» y hay «mucho tiempo por delante» para debatir otras propuestas. El Gobierno responde así al portavoz del PP, Miguel Tellado, que este mismo jueves ha pedido al Ejecutivo que despliegue las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a las costas españolas y «defender» las fronteras. Torres, afea al PP que haya puesto sobre la mesa esta nueva medida ahora, después de «ocho meses» de trabajo en un texto que responda a la necesidades los menores no acompañados para que tengan el mejor trato posible y «haya una distribución por el conjunto del país» y a pocos días de que se celebre una conferencia sectorial para que las comunidades autónomas conozcan este texto.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al PP que en vez de combatir a la «ultraderecha» opten por «imitarla». «Ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan», ha reclamado al ser preguntado por el asunto este jueves a su llegada al Pleno del Congreso. Finalmente la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha cuestionado si el portavoz del PP en la Cámara Baja está optando a «algún concurso de racista del año» tras pedir al Gobierno que despliegue las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a España, o su posición responde a su afán de abanderar la «bandera del odio» ante una posible repetición electoral en Cataluña. «Yo solo me explico estas declaraciones por dos motivos bien porque Tellado se esté presentando a algún concurso a racista del año, o bien porque se huelen una repetición electoral en Cataluña y estén de nuevo en campaña electoral» ha lanzado Belarra ante los medios de comunicación.