El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles ayuda a Europa para «controlar» la inmigración irregular ante la situación «límite» que viven autonomías como Canarias y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «llegar muy tarde» a este asunto porque los menores no acompañados son «solo la punta del iceberg». Además, ha avisado que «tomar medidas diferentes en España» a las que se toman en otros países, que han «tenido resultados exitosos», puede «derivar en un efecto llamada para este verano».

«Europa no puede ser ajena a esto. Las fronteras españolas son fronteras europeas y, por tanto, es un problema que debemos de afrontar en común», ha declarado Feijóo durante su intervención unas jornadas de estudio del PPE en Cascais --que se prolongarán hasta el día 5-- en las que ha posado previamente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La petición de Feijóo se produce en medio del debate abierto en España por el reparto de menores migrantes, un tema que estará encima de la mesa en la Conferencia Sectorial de Infancia que el Gobierno que se celebrará en Tenerife el 10 de julio (estaba prevista inicialmente para el día 18 de julio). Feijóo ha asegurado que se veía en el «deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración». «Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España, en los últimos años y especialmente en los últimos tiempos», ha afirmado.

En este punto, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llegar «muy tarde» a este asunto. «Somos el segundo país de la Unión Europea con el mayor número de inmigrantes de fuera de la UE», ha señalado, para añadir que el propio Gobierno «reconoce que la inmigración ilegal aumentó un 82% en el año 2023». El jefe de la oposición ha indicado que «la situación de los menores no acompañados es sólo la punta del iceberg de un debate que el gobierno de España lleva aplazando hace meses». Además, ha advertido de que «tomar medidas diferentes en España» a las que se toman en otros países y que, a su juicio, «han tenido resultados exitosos», puede «derivar y deriva en un efecto llamada para este verano» del que ha querido «alertar».

Feijóo ha insistido en que Europa debe dar una «respuesta compartida» al problema de la inmigración, advirtiendo de que «los retos del fenómeno migratorio no pueden recaer únicamente en los países de entrada» como España, Italia o Grecia. Feijóo ha afirmado que las políticas migratorias «deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, tal y como establece el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión», máxime cuando, según ha dicho, el «problema migratorio no cesará» si no son «capaces de frenar los flujos de la migración irregular hacia Europa».

Según el líder del PP, eso solo puede hacerse a través de acuerdos con terceros países de origen en tránsito, como los firmados con Túnez, con Mauritania, con Egipto. «Europa debe estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a esos países», ha declarado, para añadir que esos países también «deben cumplir con su parte y asegurarse que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas». El líder del PP ha señalado que este miércoles por la mañana ha desayuno con Von der Leyen en Cascais, donde han hablado de la situación de la inmigración irregular en Canarias. «Les puedo asegurar que es una situación límite», ha resaltado.

Por otra parte, Feijóo ha indicado que la UE tiene que fortalecer su vertiente de defensa potenciando la industria y profundizando su relación con la OTAN. «Una UE más fuerte hará una OTAN más fuerte», ha manifestado. Además, ha subrayado que el apoyo a Ucrania «debe continuar sin fisuras ni reservas» porque esta guerra demuestra que la democracia, la libertad y el orden internacional basado en reglas no se defiende solo. «Debemos defenderlo de todas las agresiones internas y externa», ha agregado. Después de los resultados de la primera vuelta de las legislativas en Francia, con la victoria del partido de Marine Le Pen, Feijóo ha advertido de que si en este mandato el PPE falla, el resultado será una pérdida de confianza y el auge del populismo.

«Los extremismos aparecen cuando el elector no recibe respuestas de las políticas institucionales. La extrema derecha y la extrema izquierda son dos caras de una misma moneda», ha avisado. En este punto, ha hecho hincapié en la importancia de que los ciudadanos vean que el partido es el que más se parece a ellos porque de no ser así, ha abundado, «el resultado será que los que se sientan huérfanos y derrotados por la política buscarán a la antipolítica».

Además, ha afirmado que el PP será el mejor aliado y «el más firme defensor» del Estado de derecho, de las políticas de crecimiento, del apoyo a los sectores productivos y de las políticas de seguridad y defensa. «No queremos una Europa en la que se enfrente a unos ciudadanos con otros», ha asegurado, para insistir en que el PP «será la mejor garantía para una Europa más próspera, más unida y más segura». Tras expresar su apoyo y confianza a Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, Feijóo ha agradecido al PPE que celebre su próximo congreso en Valencia. Según ha dicho, su partido estará a la altura en la organización de este cónclave, en mayo de 2025.