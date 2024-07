La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que se ha abierto un expediente para investigar la responsabilidad de la campaña contra Ernest Maragall desde las filas de la propia formación, caso que desmarca de un enfrentamiento entre distintos sectores del partido «porque en Esquerra no existen».

En un mensaje difundido anoche en su cuenta de X, Rovira informa de que «se ha abierto un expediente en el canal ético y las personas responsables están trabajando». «Determinarán los hechos probados y, si es necesario, las sanciones correspondientes del código de conducta», añade la dirigente de Esquerra, que recuerda que «el sistema de garantías es imparcial e independiente de la dirección, como tiene que ser en una organización democrática».

«Y esto no va de sectores porque en Esquerra no existen. El Rovirismo no existe. Mi labor hasta el Congreso Nacional es la de garantizar las condiciones de democracia interna para que todo el mundo pueda opinar, participar y decidir en términos de igualdad. Somos republicanos», concluye la secretaria general de ERC. Diversos dirigentes de ERC habían pedido a la dirección del partido que depure responsabilidades tras admitir que unos carteles contra Ernest Maragall salieron de las propias filas de la formación.

Según una información publicada por la prensa regional catalana el pasado lunes, tras esos carteles estaba un militante de la comarca de Anoia en contacto directo con la cúpula de comunicación de ERC e informó de lo sucedido a la dirección del partido cuando se vio cercado por la investigación policial. En los citados carteles, el lema «Fuera el alzhéimer de Barcelona» acompañaba la imagen del entonces alcaldable de ERC en Barcelona junto a la de su hermano y expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que padece esta enfermedad.

El pasado lunes, Oriol Junqueras, entonces presidente del partido, se mostró «sorprendido y decepcionado» por unos hechos «profundamente lamentables y condenables» sobre los que, según aseguró, no tuvo conocimiento hasta el pasado 10 de junio (justo el día en el que renunció a la presidencia de ERC).

El exlíder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, admitió haber vivido «vergüenza y horror» al ser conocedor de que esos carteles denigratorios contra él provenían de las filas de su propio partido, mientras afirmó creer en la «indudable honestidad del conjunto de la organización republicana». En una carta publicada en sus redes sociales, Maragall se posicionó así el día después de que la dirección del partido asumiera su responsabilidad en el asunto, tras conocerse la investigación periodística mencionada.