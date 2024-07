El presidente de Vox Santiago Abascal, ha reafirmado este martes la lealtad de su partido a los pactos de gobierno suscritos con el PP en varias comunidades autónomas y ha advertido de que no permitirá que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, los «pisotee» aceptando el reparto de inmigrantes. Abascal ha confiado en una entrevista en El Toro TV en que los gobiernos autonómicos que comparten PP y Vox en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia hagan «todo lo que esté en sus manos» para evitar el reparto de menores inmigrantes acompañados que pretende el Gobierno en estos territorios.

«Vamos a confiar porque tenemos motivos para hacerlo en los líderes territoriales del PP, que fueron conscientes desde el primer momento de que era necesario hacer un pacto con Vox, que respetaron el resultado electoral y que llegaron a estos acuerdos incluso a pesar de las zancadillas de la dirección nacional del PP», ha dicho. Ha advertido así de que va a «pasar por alto» la opinión de Feijóo, porque no gobiernan con él, y se va a atener «exclusivamente» a la respuesta de los presidentes de las comunidades donde gobiernan conjuntamente sin querer ponerse en el «escenario» de que finalmente no cumplan sus pactos.

Tras negar que Vox pretenda convertir a Canarias en una «cárcel» de inmigrantes, ha reiterado la necesidad de acabar con el «efecto llamada» que, en su opinión, están provocando las actuales políticas migratorias del PSOE y el PP en Canarias, en el Congreso y en Bruselas. «Esto no es jauja», ha subrayado Abascal, para quien no se puede aceptar el reparto «por toda España» de «gente de la que no sabemos nada, a la que no conocemos y de la que no sabemos sus antecedentes».

«Hemos visto estos días noticias de que se están vaciando las cárceles en Marruecos y que nos están enviando aquí a determinado tipo de gente», ha afirmado. Una alfombra roja para Sánchez El líder de Vox también ha cargado contra el presidente del PP por haber pactado con el PSOE la reforma del Poder Judicial al considerar que solo sirve para legitimar y alargar la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. «Significa poner una alfombra roja a Pedro Sánchez hasta el final de la legislatura», ha denunciado.

Por otra parte, se ha referido a la afirmación de este lunes de la ministra de Igualdad, Ana Redonda, coincidiendo con los últimos crímenes machistas, que han dejado seis víctimas este fin de semana. «A cada punto violeta que se quita en alguno de los ayuntamientos o en alguna de las comunidades autónomas gobernadas por Vox y por el PP, nosotros vamos a seguir incrementando», dijo la ministra al anunciar un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para convertir todas las instituciones y dependencias de la Seguridad Social en puntos violeta.

El líder de Vox ha asegurado que «no hay un solo partido en España que proteja más a las mujeres que Vox con sus propuestas», entre las que ha citado la prisión permanente para los asesinos, y ha recalcado que se está demostrando que las leyes contra la violencia de género no reducen los asesinatos de mujeres. «Así que ningún tipo de complejo ni culpabilidad, la responsabilidad la tendrán que tener ellos», ha subrayado.