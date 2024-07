El juez Juan Carlos Peinado ha aclarado en un auto que «solo» envió a la Fiscalía Europea tres contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, pero que hay más contrataciones de las que resultó beneficiario y por las que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, debe seguir investigada.

El magistrado ha aceptado delimitar, a petición de la defensa de Gómez y de la Fiscalía de Madrid, qué hechos son los que investiga en la causa abierta contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, después de aceptar la petición de la Fiscalía Europea de enviarle parte del procedimiento. Peinado no especifica en su auto ninguno de los contratos por los que dice que Begoña Gómez sigue investigada, pero concreta que «los hechos objeto de investigación, son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial», con exclusión de los tres que envió a la Fiscalía Europea.

Son tres adjudicaciones de la empresa pública Red.es a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, que estaban financiados con fondos europeos. Pero estos, subraya el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, «no son todos los adjudicados» a Barrabés y tampoco todos los que se le concedieron «han sido financiados con fondos europeos», de modo que deben seguir investigándose en el juzgado. Y, aunque recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid limitó en un auto qué hechos «eran merecedores de ser investigados», no tuvo en cuenta que después de dicha resolución el magistrado admitió a trámite una querella interpuesta por la asociación ultracatólica Hazteoír, que pidió investigar «nuevos hechos», que el juez tampoco precisa.

Dicha resolución de la Audiencia avaló que se investigasen las adjudicaciones obtenidas por Barrabés del ente Red.es en 2021 «ganando a ofertas económicas más atractivas» y a quien, «al parecer», recomendó «por carta» Begoña Gómez como codirectora de un máster universitario en el que participaba este empresario. Además, recientemente, el magistrado ha pedido información sobre posibles irregularidades en otras adjudicaciones de Red.es, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ayuntamiento de Madrid a las empresas de Barrabés.

El magistrado hace hincapié en que en su juzgado siempre se ha tratado de «evitar que se pueda producir indefensión» y, con el objetivo de que «no se pueda interpretar con dudas, parcial o subjetivamente», reitera que a Begoña Gómez se le investiga por «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno».

Ahora bien, aclara, que estos hechos están «limitados» a los que exponía el autodenominado sindicato Manos Limpias en su denuncia inicial, basada en informaciones por las que ya fueron preguntados los responsables de dos medios de comunicación en sus testificales «a fin de evitar una investigación prospectiva». En cualquier caso, precisa que la ley establece que el juez debe informar a la investigada en su primera comparecencia, es decir, el próximo viernes. Un precepto legal, incide, que la defensa de Gómez «omite» en su escrito, aunque estima que, «seguramente» no se trate de algo deliberado o por ignorancia, «sino por olvido involuntario».