El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes su pleno apoyo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y no ve motivos para que dimita si es imputado por la filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha trasladado ese respaldo en una entrevista en la Ser en la que ha reiterado su total tranquilidad ante la citación judicial de su esposa el próximo viernes porque sigue insistiendo en que no hay nada delictivo ni tan siquiera reprochable en su actuación. Ante la pregunta de si Garcia Ortiz debería dimitir si es imputado por la filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña, ha recalcado: «Tiene todo el apoyo del Gobierno».

«Lo que me parece absolutamente indecente es ver cómo dirigentes del Partido Popular este fin de semana, incluso ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria para la justicia porque se va a imputar al Fiscal General del Estado», ha señalado en referencia a unas declaraciones del portavoz del grupo popular del Congreso, Miguel Tellado. Al insistir en si de todas formas debería dimitir el Fiscal General, Sánchez ha recalcado: «Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España».

Sánchez ha llamado la atención sobre el origen de todo ello, que ha dicho que es que el Fiscal, para defender a la Fiscalía de Madrid, publica una nota aclarando un bulo «que sale de la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a ella». Tellado también se refirió en sus declaraciones a la citación el próximo día 5 de Begoña Gómez como investigada en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Respecto a esa citación, el presidente del Gobierno ha recordado que el juez aún no ha respondido a varios recursos presentados por su esposa sobre aspectos por los que ha sido llamada a declarar. Ha afirmado que quiere pensar que el juez está siendo imparcial y ha insistido en su convencimiento de que no tiene recorrido la denuncia de Manos Limpias, que ha señalado que es «un pseudosindicato ultraderechista que la plantea con bulos y desinformación».

«Absoluta tranquilidad y confianza porque no hay nada», ha reiterado antes de insistir en que hay «poderes claramente alineados con una estrategia judicial de acoso y derribo al Gobierno». Además de no haber delito, tampoco ve nada reprochable en la actividad de su esposa: «Nada, no hay nada». Sánchez se ha referido también al acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial para destacar la importancia del mismo pero ha dicho que le llama la atención que el Partido Popular hable de despolitizar la Justicia y ya esté diciendo a los vocales del órgano de gobierno de los jueces lo que tienen que aprobar incluso antes de ser elegidos por el Parlamento.

Por ello, ha pedido dejar trabajar a esos vocales para que hagan su propuesta para reforzar la independencia judicial que deberán mandar después a las Cortes. Pese a esa crítica, el presidente del Gobierno ha confiado en que el acuerdo con el PP «no sea flor de un día» y pueda haber entendimiento en muchas otras cosas. No sólo para nombramientos en otras instituciones sino también, por ejemplo, para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género, la reforma de la ley de Extranjería o la modificación de la financiación autonómica.