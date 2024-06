El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que Renfe está preparando una denuncia contra Ouigo ante la Comisión Europea por ir «contra el proceso de liberalización» ferroviario que Adif y todos los operadores acordaron en 2020.

En una entrevista en Onda Cero, el ministro ha descartado que se pueda evitar presentar esta denuncia, al asegurar que las supuestas conductas desleales del operador francés se han producido, por lo que el Ministerio quiere que la Comisión Europea se pronuncie al respecto. Puente descarta así que Renfe vaya a acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como sugirió hace unos meses, para responder a lo que consideraba prácticas «profundamente desleales», optando en su lugar por acudir a Bruselas.

El ministro ya ha criticado en varias ocasiones los bajos precios de Ouigo, vendiendo billetes «muy por debajo del coste desde el principio» y arrastrando a Iryo y a Renfe «a unos resultados muy malos en corredores que eran altamente rentables». «La liberalización ferroviaria ha traído cosas positivas, evidentemente ha aumentado la oferta, ha reducido los precios, pero los ha reducido hasta un nivel que es insostenible para las tres competidoras.

La competición tiene que ser en buena lid y tiene que permitir que las tres empresas obtengan beneficios o, como mínimo, no tengan pérdidas», argumentó hace unos meses el ministro, recordando las pérdidas cercanas a los 40 millones de euros anuales de Ouigo. El ministro también se ha referido al «problema de capacidad» que cree que hay en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona, señalando que el futuro Gobierno de la Generalitat tendrá que llegar a acuerdos con el resto de socios políticos para llevar a cabo una ampliación, por ahora paralizada.

Preguntado por si es posible transferir la gestión del aeropuerto a Cataluña para que el PSOE convenza a ERC para permitir la investidura de Salvador Illa, Puente ha afirmado que el marco legal no lo permite en este momento, además de que la «gestión no es sencilla». «No tiene un problema de gestión, tiene un problema de capacidad, y tiene un problema de capacidad de pista, ni siquiera es un problema de capacidad de terminal que se pueda resolver como vamos a hacer en Alicante o como vamos a hacer en Barajas; tiene un problema de pista, porque tiene una pista que no le sirve para ser un hub intercontinental, por eso es un problema de gestión», ha argumentado.