El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha asegurado que los populares no apoyarán la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat porque «no es de fiar» y ha sostenido que la repetición electoral está «más cerca que hace una semana». En una entrevista en La2 y Ràdio 4, Rodríguez ha indicado este lunes que, en la ronda de contactos con los partidos que el presidente del Parlament, Josep Rull, iniciará mañana para designar un candidato a la investidura, los populares trasladarán su negativa a respaldar a Illa.

Preguntado sobre si no hay ninguna opción de que el PP apoye a Illa, Rodríguez ha apuntado que «en estos momentos es prácticamente imposible» y que no se ha mantenido ningún contacto para explorar esta opción. «Creo que no es de interés del PSC, y se ha demostrado con la formación de la Mesa del Parlament, de tener en cuenta para nada al PP», ha sostenido.

Según Rodríguez, «el interés del PSC de Salvador Illa es tener contento a Pedro Sánchez y que siga en la presidencia del Gobierno, contentando a sus socios, Junts y ERC».

«Así hemos visto cómo la Mesa del Parlament ha quedado conformada por Junts y ERC, para evitar que Sánchez tenga sustos en su silla en la Moncloa», ha agregado. Sobre el escenario de futuro en Cataluña ante la negociación para la investidura, el dirigente del PPC ha pronosticado: «Iremos hacia allí donde le interese a Pedro Sánchez, más que a Salvador Illa».

Al respecto, ha apuntado que un pacto de investidura entre el PSC y ERC «enfadaría» a Junts «y esto compromete la estabilidad del Gobierno de España», y viceversa en caso de un acuerdo entre socialistas y Junts. «Al final, Salvador Illa hará aquello que le interese a Pedro Sánchez para intentar mantenerse unas semanas más en la Moncloa», ha insistido. «Con este escenario, sinceramente, yo estoy convencido de que una repetición electoral está más cerca que hace una semana. Estamos más cerca de una repetición electoral que de otra cosa», ha opinado.