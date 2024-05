La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha respondido al Gobierno de Israel que «no es antisemita» y que no sigue la «política del odio», al subrayar que ella es partidaria de la fórmula de los dos Estados en Oriente Medio y que a eso se refería con el uso del lema 'del río al mar«. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras acudir a una jornada organizada por UGT en Alcalá de Henares, después de que el Ejecutivo hebreo le acusara, por medio del ministro de Exteriores Israel Katz, de proferir declaraciones «antisemitas» por usar esa expresión.

«Yo no comparto la política del odio y si es necesario que lo diga no soy antisemita. Creo creo que es una evidencia (...) pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, los derechos y sobre todo el futuro», ha ahondado.

La vicepresidenta también ha señalado que el reconocimiento de Palestina como Estado, que se formalizará el día 28, es algo «histórico» y «aporta un poquito de esperanza a las gentes que están siendo asesinadas» por la «violencia» y «un quebranto de la legalidad internacional gravísima». «Insisto en que, desde luego, no van a encontrar en mí ninguna razón de desafecto, de odio a nadie (...) Tengamos las cosas claras y el señor Álbares ya tomará una decisión respecto del siguiente paso a dar», ha apostillado Díaz.

De esta forma aludía a las palabras del titular de Exteriores, que ha avanzado la protesta del Gobierno ante el israelí por la decisión de impedir que el Consulado General en Jerusalén atienda a los palestinos de Cisjordania, al tiempo que ha negado que en el Ejecutivo español haya «antisemitas».