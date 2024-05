La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha reaccionado a la decisión del Ejecutivo de retirar la reforma de la Ley del Suelo ante la falta de apoyos en el Congreso, asegurnado que «la soledad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no tiene precedentes» y responde a la «debilidad» de un PSOE que pactó una investidura pero no una legislatura.

«Está claro que la soledad de Pedro Sánchez no tiene precedentes. Nunca un presidente del Gobierno había estado tan solo», ha sostenido la 'número tres' del PP en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha asegurado que el jefe del Ejecutivo negoció su investidura pero no «un Gobierno que legislase y gobernase para todos los españoles». En su opinión, el Gobierno ha retirado la Ley del Suelo porque Sánchez «no se ha atrevido» a pasar por una situación «de bochorno parlamentario» ante la mirada de toda España, ya que sería la segunda vez en menos de 48 horas que «los propios socios del Gobierno, incluida su vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz), votarían en contra» de una norma aupada por los socialistas.

«Es una situación inédita en democracia. La soledad de Sánchez llega incluso hasta el hecho de que su propia vicepresidenta del Gobierno votaría en contra. No tiene ningún sentido», ha añadido la dirigente del PP, rechazando a su vez que la retirada de la norma la haya provocado su partido por «falta de sentido de Estado», como ha sostenido el Ministerio de Vivienda, y alegando que «el problema está sentado en el Consejo de Ministros».

Preguntada sobre si el PP tenía decidido su sentido de voto a la reforma de la Ley del Suelo, Fúnez ha indicado que la norma «era poco ambiciosa» y no respondía «a lo que verdaderamente se necesitaba en materia de vivienda». No obstante, ha recordado que los 'populares' no habían presentado enmienda a la totalidad, como si había hecho uno de los socios del Gobierno, Junts, y que ha sido Sumar quien había anunciado su posición en contra.

Las declaraciones de la vicesecretaria de organización 'popular' tienen lugar después de que el Gobierno haya solicitado la retirada del orden del día del Pleno del Congreso la reforma la de la Ley del Suelo, que se tramitaba este jueves, ante la falta de apoyos parlamentarios y para que la norma «no se vea afectada por la situación electoral», según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Dos días antes, la Cámara Baja tumbó la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo con el voto en contra de PP pero también de los socios de gobierno como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Solo votaron a favor los socialistas y el BNG, mientras que Podemos y Vox se abstuvieron.