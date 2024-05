Daniel Campos, el exfiscal que ejerce como abogado defensor del expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, ha asegurado este miércoles en su informe final en el caso Erial que la UCO de la Guardia Civil ha actuado en esta causa «sin control judicial» y como «una policía propia del régimen anterior al de 1978».

En su intervención en la decimonovena sesión del juicio, en la que ha pedido la libre absolución para Zaplana, ha criticado duramente los «excesos» que a su entender se produjeron en los registros en los que se hallaron los conocidos como «papeles del sirio», que dieron pie al procesamiento de su defendido. «En nuestro país, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o la corrupción se ha caracterizado por su ejemplaridad, sin buscar atajos ni inventos que rebajasen las garantías de los acusados -ha agregado-. El fin no justifica los medios en la justicia penal. El fin no es el éxito sobre el enemigo, sino la verdad procesal. Cualquier persona, todos podemos ser acusados de algo que no hemos cometido, y sin las garantías adecuadas no nos podremos defender».

A prisión para que se «rindiesen»

Asimismo, ha lamentado que fue 'vox populi' que se mantuvo a tres de los acusados en prisión preventiva «para que se rindiesen y dijesen dónde estaba el dinero». A su juicio, los conocidos como «papeles del sirio» han sido una «construcción esencial en toda la acusación», pero su carácter acusatorio solo está «en el olfato de la Guardia Civil, que nos consta que lo tiene, pero ese día debían estar constipados, les funcionó mal -ha dicho-».

«Yo a Villarejo -excomisario- me lo creo lo mismo que la Fiscalía en el caso Tándem, es decir, aquello que esté contrastado con grabaciones, y lo que dijo aquí, es decir, que hubo un montaje contra Zaplana, lo hemos oído en sus grabaciones, que están en internet, en las que se escucha a Cotino y al jefe de la UDEF hablar de cómo montarle un cohecho a Zaplana con toda naturalidad», ha continuado.

El letrado de Zaplana ha insistido en que él nunca ha creído en las conspiraciones, sino en las chapuzas, pero ha insistido en que en este caso no se puede creer la versión oficial, que es «claramente falaz -ha dicho-. Fue un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial que se ha mantenido hasta hoy».

Los acuerdos «ocultos»

Campos ha cargado también contra las conformidades alcanzadas entre el fiscal y varios de los principales acusados por haberse hecho, a su juicio, de forma oculta, a espaldas de la «buena fe procesal».

«No confundamos la valentía con el derecho a reconocer unos hechos. La valentía es sentarse y responder a todas las preguntas. Grau dijo que a él le ofrecieron una conformidad, pero que no podía contar cosas que no habían sucedido, y está dispuesto a volver a prisión porque cree en la justicia», ha agregado. La legislación española, ha continuado, reconoce la figura del colaborador cuando ayuda a obtener pruebas o capturar a otros culpables, pero «su declaración no es la prueba».

El exfiscal que ahora defiende a Zaplana ha lamentado la mala calidad de las grabaciones al exministro: «Yo le pedía los cascos a mi hijo, que son de más calidad, pero ni aun así he sido capaz de oírlas, y en la sala lo comprobamos». También ha expuesto las «lagunas» que a su juicio se repiten en la calificación del fiscal.

«Cuando habla de titular velado es que no tiene pruebas de que Zaplana fuese titular de nada, igual que cuando habla de las operaciones de compensación de capital», con las que el exministro supuestamente obtenía fondos en efectivo en España. Daniel Campos ha expuesto su informe final durante cerca de cuatro horas, un periodo únicamente interrumpido durante unos minutos cuando ha sufrido un leve sangrado por la nariz.