El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado «acomplejado» al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no condenar las palabras del presidente argentino, Javier Milei, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a la que ha llamado «corrupta». «Es un acomplejado al que la ultraderecha de dentro del PP (Aznar y Ayuso) y de fuera del PP le tiene comida la moral», ha señalado en la red social X, en referencia a una noticia sobre la posición del PP, que ha evitado condenar las declaraciones del mandatario argentino.

Durante un evento organizado por Vox, Milei ha arremetido esta mañana contra el socialismo «maldito y cancerígeno» que «invita a la muerte»: «Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo», ha espetado, en referencia a Pedro Sánchez. Estas palabras han llevado al Gobierno a llamar a consultas a su embajadora de Buenos Aires y pedir «disculpas públicas» a Milei y han despertado la condena de varios ministros, dirigentes del PSOE y de Sumar, que han pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una condena clara. El PP ha respondido esta tarde evitando hacer tal reprobación, al asegurar que su labor es «hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina».

Puente ha comentado esta noticia en X y ha señalado: «Que Milei haga de Milei y Abascal haga de Abascal no debería sorprender a nadie. El problema es de qué hace Feijoo. Feijoo no es chicha, ni es limoná. Es un acomplejado al que la ultraderecha de dentro del PP (Aznar y Ayuso) y de fuera del PP le tiene comida la moral».

Puente protagonizó hace poco más de una semana otro incidente diplomático con el país latinoamericano al decir de Milei, en un acto público, que «salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias». Días después, el ministro reconoció su «error» al no ser consciente de la repercusión que podían tener sus palabras y aseguró que, de haberlo sido, no las habría pronunciado.