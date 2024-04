La organización ultraconservadora Hazte Oír ha presentado una querella criminal contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuestos delitos de tráfico de influencias ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid según ha informado este viernes La Vanguardia. Su titular, Juan Carlos Peinado, ya abrió diligencias previas para actuar contra Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias, lo que motivó que el jefe del Ejecutivo cancelara su agenda pública varios días para meditar su futuro más inmediato.

Algunas fuentes resaltan que Hazte Oír emprendió hace unas semanas sendas acciones legales elevadas a la fiscalía sobre esta misma materia. Sus portavoces cargan de forma implícita contra el Ministerio Público, al decir que se trata de un estamento «jerárquico dependiente del Fiscal General del Estado, dependiente a su vez del Presidente del Gobierno», poniendo en tela de juicio la independencia para «investigar hechos presuntamente delictivos realizados por la esposa del presidente del Gobierno».

Según esta razón, a Hazte Oír no le ha quedado más remedio que presentar otra denuncia por tráfico de influencias contra la esposa de Sánchez. Hazte Oír es un viejo conocido de la política nacional española, y en distintas ocasiones han emprendido vistosas y polémicas campañas. Hace unos años, en Baleares, su portavoz Javier Villamor, y el presidente de Valores en Baleares, Juan José Tenorio, presentaron una proposición no de ley para que «la ideología de género no impida la libertad».

Sonadas fueron las expediciones de su autobús, que recorrió distintas capitales españolas con lemas como 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen'; sus postulados especialmente beligerantes con la esfera LGTBI tienen especial aceptación entre sectores provida de la sociedad, y en este sentido es palmaria su cercanía ideológica con Vox.

En declaraciones a medios digitales, el portavoz de Hazte Oír ha señalado que su querella contra Begoña Gómez es más amplia que la del pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, y además afirma que aporta documentación. No obstante, no precisa ni da más información sobre esta supuesta documentación que avalaría la supuesta existencia de hechos delictivos relacionados con la esposa del presidente del Gobierno.