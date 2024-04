Un total de 1.227 agentes conformarán el dispositivo policial que velará por la seguridad de las elecciones autonómicas vascas de este domingo. De ellos, 939 serán agentes de la Ertzaintza y 288 de los 81 cuerpos de Policía Local de Euskadi.

De este modo, alrededor de 12.000 personas velarán por la seguridad y garantía de la jornada electoral formando parte de un dispositivo que conforman integrantes de las mesas, personal contratado por las administraciones públicas para velar por el proceso en los locales electorales, equipos técnicos informáticos y audiovisuales, juntas electorales, interventores de las candidaturas, así como agentes policiales.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, presidirá desde las 8.00 de la mañana la 'Mesa de Coordinación para la Seguridad' que se instalará en Vitoria-Gasteiz. Así, el dispositivo de Seguridad diseñado incluye 1.227 agentes (939 de las 22 comisarías de la Ertzaintza y 288 de los 81 cuerpos de Policía Local).

La gran mayoría se ocuparán del seguimiento de la jornada desplazándose a los centros de votación, pero también habrá recursos operativos de otras unidades especializadas como la de investigación criminal o la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza.

Del mismo modo, se ha elaborado un dispositivo de cibervigilancia que se centrará en detectar las amenazas más habituales en este tipo de procesos, como son la propagación de desinformación a través de las redes sociales, la suplantación de identidad para obtener acceso no autorizado a información sensible, la suplantación de personas candidatas, defacements o la denegación de servicio. Además, se pondrá el foco en las que tiene un perfil 'hacktivista' y que son propiciadas por grupos de influencia con «posicionamiento ideológico».

«Cyberzaintza actuará como entidad de referencia en este ámbito con el objetivo de reforzar la seguridad digital de las principales organizaciones que desempeñan un papel activo en las elecciones, alertando cuando se detecte algo relevante y compartiendo la información necesaria para mitigar el impacto de la amenaza», ha destacado el Gobierno Vasco.

Agresión

En relación a la agresión que sufrió el candidato del PNV, Imanol Pradales, el consejero de Seguridad ha dicho que, «obviamente, después de un incidente de ese tipo se revisan los protocolos de seguridad», que se han reforzado, «no solamente en relación con la persona que ha sido objeto de la agresión, sino también en relación con otras personas que son candidatos también».

De esta forma, ha indicado que se ha reforzado la seguridad en los espacios donde se han llevado a cabo actos electorales y, de cara al futuro, ha precisado que «la seguridad no suele ser la misma en relación con candidatos que ya ocupan cargos públicos que la que se presta a una persona candidata que no tiene la condición de cargo público y, por tanto, no está directamente incluida en el ámbito de las personas objeto de protección específica».

Con respecto al agresor, un varón que al término de un mitin en Barakaldo roció con espray de pimienta al candidato del PNV, Erkoreka ha recordado que fue detenido, pasó a disposición judicial y «las primeras providencias ya las adoptó la autoridad judicial». Ahora, ha añadido, «habrá que dar inicio a una investigación ya bajo la dirección de la autoridad judicial, que dictaminará cuál es la tipificación de la conducta y, en su caso, el procedimiento penal que corresponda tramitar para articular la respuesta oportuna».