El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido que tumbarán los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no se revierten «los déficits e incumplimientos históricos» hacia Cataluña, y ha emplazado al candidato del PSC, Salvador Illa, a que diga si está dispuesto a hacerlo él también.

«¿Está Illa en condiciones de plantarse en Madrid y votar que no a unos presupuestos que perpetúan que el dinero de los catalanes vaya a engordar los bolsillos de los de Madrid? Me gustaría mucho oír su respuesta», ha asegurado en una declaración telemática desde Francia. Puigdemont ha comparecido junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, en una declaración con el título «Cataluña necesita hacerse respetar», en la que ha reivindicado la estrategia negociadora de JxCat.

El candidato de Junts ha apostado por que Cataluña tenga «las herramientas para exigir el cumplimiento de los compromisos» del Estado, así como «firmeza» para votar que no «si hace falta». «El Estado nunca cede de buen grado, por eso lo tenemos que tener bien apretado. Illa no tiene al Estado apretado en estos momentos, al contrario, es su encargado en Cataluña», ha señalado. Puigdemont ha afirmado que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «aprobaba los presupuestos más incumplidores de los últimos años con Cataluña, Illa era ministro», y ha dicho que no hubo quejas por parte del hoy candidato socialista.

Turull y Nogueras cargan contra ERC Por su parte, Turull ha arremetido contra ERC por su manera de negociar, «priorizando el titular y el postureo» y «haciéndose el 'milhombres'». El secretario general de JxCat también ha dirigido sus críticas al PSC, al que ha acusado de «incrementar y cronificar los problemas» de Cataluña y ante los que ha reivindicado a Puigdemont y «su manera radicalmente diferente de hacer las cosas, negociando de tú a tú con el Estado para hacerse respetar».

«El exministro Illa encarna lo contrario: su misión es más propia de la misión de un gobernador civil de los de antes que de alguien que pretende gobernar la principal institución de Cataluña», ha espetado. La portavoz en el Congreso también ha dirigido críticas a los republicanos, a los que ha acusado de «dejarse tomar el pelo» por el Gobierno y a los que ha reprochado de forma velada su «compadreo»: «No han entendido que el único lenguaje que entienden -en Madrid- es el de hacerse respetar», ha dicho.