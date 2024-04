La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha instado al PP a culminar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ahora con la vicepresidenta comunitaria Vera Jourová como mediadora, porque «no tiene perdón ya» la situación de «juego y malabarismo» de este partido que, ha avisado, «no nos lleva a ningún sitio». Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de los populares para zanjar cuanto antes los cambios en el CGPJ tras la sustitución del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, por Jourová en el papel de mediador.

Ha recordado que todavía hay un mes de plazo «para cumplir la Constitución», algo por lo que vela el PSOE mientras el PP está, ha dicho, «bloqueando» este mandato, y le ha advertido de que «esto no es un juego de niños y le está costando dinero a los españoles». «No tiene ya perdón esta situación de juego y de malabarismo que no nos lleva a ningún sitio más que a incumplir la Constitución», ha remarcado la portavoz socialista, quien ha emplazado al PP a «explicar por qué no quiere» renovar el Consejo; «Me da la sensación de que mucha intención no tiene», ha apuntado.

Entre tanto, fuentes del PSOE han añadido a través de una nota que ahora «no hay excusas o dilaciones posibles» porque los socialistas están negociando según el formato elegido por el PP, con un mediador europeo elegido por este partido y con sus propios plazos. El PSOE, eso sí, agradece a la Comisión Europea que continúe su papel de mediadora, tras la renuncia del comisario Reynders, que pasará a la excedencia para ser candidato en las elecciones a secretario general del Consejo de Europa.

El CGPJ, prosiguen los socialistas, está atravesando una situación de «descomposición acelerada e irreversible» que hace más necesaria y urgente su renovación, como ya han advertido, recuerdan las principales asociaciones de jueces, además de la propia Comisión.