El candidato del PP a las elecciones al Parlament de Cataluña, Alejandro Fernández, ha considerado inviable abordar la negociación de un nuevo modelo de financiación «mientras siga el 'procés». «Si tú debes llegar a un acuerdo de financiación con alguien que dice que mañana declarará la independencia, yo lo siento, a mí que no me busquen», ha espetado al preguntársele al respecto en un desayuno informativo del Fórum Europa, presentado la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Si el proceso independentista terminara, ha añadido Fernández, cree que se podría hablar de ello siempre que fuera un acuerdo con el aval y contando con el resto de comunidades autónomas: «Todo lo que sea plantear imposibles que no puedan tener el acuerdo de todos, no funciona». Sin embargo, cree que actualmente «no hay la confianza suficiente» para abordar este capítulo, además de criticar también que el Govern no acuda a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También ha calificado de «gran mentira» que la Generalitat haya querido recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes y ha negado que Catalunya tenga las mismas características que Navarra y el País Vasco. Según Fernández, la cultura política en financiación de los que han gobernado en Cataluña es 'el peix al cove', no el pacto fiscal o el cupo vasco: «No quieren eso porque se tendrían que enfrentar directamente con sus propias vergüenzas. Todos los que dicen que defienden el concierto económico para Cataluña están mintiendo».

También ha anunciado que si gobiernan tras las elecciones deflactará el IRPF en Catalunya, suprimirá el impuesto de sucesiones «con efecto inmediato», aumentará el límite de exentos hasta 700.000 euros en el impuesto de Patrimonio para ir avanzando hacia su supresión, y al día siguiente eliminará el canon del agua, el impuesto de bebidas azucaradas y el del CO2.

En su opinión, tienen la posibilidad de «ser decisivos» en la política catalana tras las elecciones del 12 de mayo tras presentarse como alternativa a lo que predican y hacen el PSC y Junts. «El 'procés' no trae la independencia, trae la decadencia en Catalunya. No hay que transaccionar con el separatismo como mal menor, aunque sea el mal menor por comodidad. A esto se dedica el PSC», ha sostenido. Así, ha llamado a enviar al independentismo a la oposición tras acusar a Junts de haberse transformado «en un movimiento nacional populista de cariz supremacista, con una retórica salvaje y agresiva».

«Que no busquen al moderado de Junts, es como un unicornio. De hecho cada vez llega alguien peor. Cuando decían que era imposible alguien peor que Puigdemont apareció Torra, luego Laura Borràs y ahora tenemos a Míriam Nogueras. ¿Quién será el siguiente?», ha preguntado. También ha manifestado su preocupación por cuestiones como la educación, la vivienda, la situación económica y la gestión de la sequía, y ha afeado la 'cultura del no': «Nos quieren llevar al paleolítico cazando con lanzas en taparrabos. Puro perroflautismo contemplativo, sólo apto para niños de papá que van al casal okupa a protestar pero tienen 11 pisos».

Álvarez de Toledo, que ha elogiado la apuesta del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, por Fernández, ha reivindicado la figura del expresidente catalán Josep Tarradellas, alegando que él sí vivió en el exilio y erigiéndole en «un héroe de la reconciliación». «Puigdemont es el prófugo de una democracia y su proyecto son la ruptura y la imposición», ha apuntado, y cree que, si se hubieran atendido sus advertencias sobre la figura del entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol, Catalunya no estaría en la situación actual. A su juicio, de la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el proceso independentistas ha mutado «en el proceso socialista de 2024».

«Tenemos corregida y aumentada toda su sucia resaca, degradación, decadencia y división. Esto es la amnistía, una transacción corrupta, una inagotable fuente de conflictos, una prolongación sine die de este crepúsculo catalán», ha destacado. También ha acusado al candidato del PSC a las elecciones, Salvador Illa, de ser «un afabilísimo impostor, el mayor embaucador de la política española, ni una mala palabra ni una buena acción», y ha añadido que no entiende su rechazo a debatir con el candidato de Junts+, Carles Puigdemont, en el sur de Francia. «¿Negociaciones secretas sí y debate público no? La hipocresía es la marca del PSC», ha sostenido Álvarez de Toledo, que ha presentado a Fernández como la alternativa también a los que hayan votado a Cs y Vox.