El líder del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado por una mejora de la financiación de Cataluña, defendiendo el principio de ordinalidad y un Consorcio Tributario con el Estado para recaudar los impuestos en Cataluña, así como acabar con el «dumping fiscal». En una multitudinaria conferencia en el Museo Marítimo de Barcelona, bajo el título «Unir y servir», Illa ha reunido a cerca de 1.200 personas, entre representantes de la sociedad civil catalana, líderes de sindicatos, patronales, entidades sociales y económicas y ciudadanía, ante los que se ha comprometido a ampliar el autogobierno catalán y ha planteado formar un Govern «por encima de partidos e ideologías».

En su discurso, Illa ha remarcado que si logra ser presidente de la Generalitat, el primer pacto que llevará a cabo con el Estado será el relativo a la financiación autonómica, con el objetivo de mejorar los recursos de Cataluña para combatir las desigualdades sociales y generar prosperidad. Sobre esta cuestión, ha remarcado la inacción de los gobiernos independentistas de los últimos diez años y ha defendido la necesidad de hacer planteamientos «viables y realistas» para no generar «más frustraciones». El líder del PSC ha defendido la necesidad de desplegar el autogobierno en materia de financiación y ha recordado que el Estatut «prevé la creación de un Consorcio Tributario, conjunto entre la Hacienda española y la Hacienda catalana, que incluso podría recaudar todos los impuestos en Cataluña».

«No se ha hecho nada en este ámbito. ¿Por qué no aprovechamos los espacios reconocidos en el Estatut que han pasado todos los filtros, y que además son singulares? ¿Por qué no desplegamos esto? ¿No nos atrevemos? Es difícil, sí, pero hay que hacerlo», ha remarcado. Asimismo, ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica respete el principio de ordinalidad y ha denunciado que, de forma «continuada», Cataluña sea la tercera autonomía que más recursos aporta y la decimocuarta en recepción.

«Esto lo entiende todo el mundo, cualquier máximo representante de cualquier territorio de España defendería que esto no es justo», ha subrayado. Sobre fiscalidad, Illa ha apostado por «trabajar conjuntamente con el Gobierno de España» para evitar la competencia fiscal desleal, el «dumping» fiscal. «Cataluña no solo tiene que levantar la voz, sino que tiene que trabajar con eficacia para corregir esto», ha remarcado el líder del PSC que ha pedido una «competencia honesta» en este ámbito: «El terreno de juego tiene que estar equilibrado para todos. Los partidos de fútbol se juegan once contra once, no doce contra diez».

El líder del PSC y candidato socialista ha anunciado que si es presidente creará un comisionado del autogobierno, cuya primera labor será impulsar una auditoria para saber cómo están los servicios públicos catalanes tras una «década perdida». Este fue el primer anuncio electoral de Illa, que ha explicado que el comisionado dependerá directamente de la Presidencia y que el objetivo de la auditoría no será «ir contra nadie», sino a favor de la mejora de los servicios públicos.