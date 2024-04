Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso que emplaza al Gobierno a que promueva ante el Comité Olímpico Internacional (COI) la exclusión de Israel de los Juegos de París de este verano ante la «masacre» que está perpetrando contra el pueblo palestino. El portavoz de Deportes de Sumar, Nahuel González (IU), ha señalado en una rueda de prensa en la cámara que no es admisible que haya «una doble vara de medir» y, por tanto, la prohibición que pesa sobre Rusia para participar en las Olimpiadas debe regir también para Israel.

La proposición, que los de Yolanda Díaz todavía no han tratado con su socio de Gobierno para recabar su apoyo, persigue vetar a la delegación oficial del Estado de Israel mientras prosiga «la agresión militar sobre la población de Gaza». Según ha explicado el portavoz, esta iniciativa no va contra los deportistas, que pueden participar en los Juegos bajo otra bandera que no sea la suya, como ya ha ocurrido anteriormente.

De hecho, el COI permitirá a los atletas rusos y bielorrusos participar en los Juegos Olímpicos de París bajo bandera neutral siempre y cuando no apoyen de forma «activa» la invasión de Ucrania, una decisión que no ha gustado a los deportistas ucranianos.

Por su parte, el Gobierno de Israel ha cargado este jueves contra el nuevo primer ministro de Irlanda, Simon Harris, por «olvidarse» de mencionar en su primer discurso tras asumir el cargo a los secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante sus ataques del 7 de octubre y ha afirmado que «está en el lado equivocado de la Historia».

«En su primer discurso en el cargo, Harris eligió hablar de la guerra en Gaza pero 'olvidó' mencionar a los 133 rehenes israelíes que languidecen en los túneles de Hamás desde hace seis meses», ha señalado el Ministerio de Exteriores de Israel. «Incluso después de la mayor masacre de judíos desde el Holocausto y los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes sexuales cometidos por los terroristas de Hamás contra israelíes, hay algunos en Irlanda que insisten en estar en el lado equivocado de la Historia», ha sostenido a través de un comunicado publicado en su página web.

Así, ha señalado que Harris «se una así al ministro de Exteriores irlandés (Micheál) Martin, quien planea dar más premios al terrorismo en forma de opinión legal junto a Sudáfrica (en las vistas ante la Corte Internacional de Justicia), brazo legal de la organización terrorista Hamás, y el reconocimiento del Estado palestino».

«El Estado de Israel continuará protegiendo a sus ciudadanos, en línea con el Derecho Internacional, y seguirá actuando para lograr la vuelta a casa de los 133 secuestrados y acabar con la organización terrorista Hamás para que el 7 de octubre no vuelva a tener lugar nunca más», ha remachado el Ministerio de Exteriores israelí. Martin afirmó el martes que la Franja sufre «una catástrofe humanitaria». «Vemos a niños, mujeres y hombres inocentes siendo asesinados y muriendo de hambre. No hemos estado en silencio ante las imperdonables acciones terroristas de Hamás el 7 de octubre, pero tampoco podemos permanecer en silencio ante la desproporcionada reacción del Gobierno israelí», arguyó.