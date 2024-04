La portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «ponerse de perfil» con los jueces que, sostiene, están «prevaricando» en sus causas contra el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Junts ha centrado en las reivindicaciones de Cataluña su réplica a la comparecencia del jefe del Ejecutivo sobre el Consejo Europeo y ha comparado la persecución a la disidencia en Rusia con la que, aseguran, hay en España contra los independentistas catalanes.

En ese sentido, Nogueras ha calificado de «extravagante» que el Tribunal Supremo haya citado a declarar a Puigdemont por videoconferencia tras las elecciones del 12 de mayo en Cataluña, porque hasta ahora no le dejaban declarar con este formato y porque «todo el mundo sabe» que no es terrorista. Siguiendo el símil con Rusia, la portavoz de Junts ha destacado que el Consejo Europeo toma medidas contra 33 personas específicas, que en España «hay quien se escandaliza» porque su grupo identifica con nombres y apellidos a algunos jueces que «se exceden en sus funciones», aludiendo a Joaquín Aguirre, Manuel García-Castellón y Manuel Marchena.

Además, ha cargado contra el Gobierno por la menor inversión que recibe Cataluña en comparación con el «agujero negro» de Madrid y por haber renunciado a tramitar los presupuestos generales, preguntándose cuál es la credibilidad del Ejecutivo con Ucrania si «con los primeros que incumplen es con los que están aquí».

Nogueras ha defendido que el Gobierno no presenta las cuentas porque sabe que Junts no aceptará la situación «insultante de incumplimiento e impago que sufren todos los ciudadanos de Cataluña» y que solo promete inversiones en campaña electoral. «Somos los únicos que podemos revertir esta situación porque no tenemos las manos atadas. Hemos demostrado con hechos y no con titulares y aspavientos que lo que decían que no podía pasar puede acabar siendo», ha reivindicado además la diputada, en un mensaje velado a ERC en plena precampaña catalana.