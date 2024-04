El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha contrapuesto el modelo de EH Bildu con el de un PNV que viaja «dentro de la furgoneta de Andueza y con Núñez Feijóo en el capó». Asimismo, ha instado al candidato socialista a decir que «que quiere ser vicelehendakari» de Pradales. En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el líder de la coalición abertzale se ha referido a la celebración de las elecciones vascas del 21 de abril y ha señalado que el primer fin de semana de campaña ha ido «muy bien, con mucha gente en los mítines y una especie de estado de animo positivo».

Tras defender que Euskadi necesita «un debate riguroso y sereno», ha considerado que es «malo importar la política española, que está entrando en terrenos zafios», y ha abogado por no traspasar «determinadas líneas en el insulto, la manipulación y la mentira». En relación a las políticas de alianzas, Otegi ha advertido a quienes dicen que se confrontarán dos modelos que eso «puede ser cierto de una determinada manera», ya que en uno de ellos estaría EH Bildu y en el otro el PNV «dentro de la furgoneta de Eneko (Andueza) y probablemente en el capó vaya Núñez Feijóo y los del PP» para impedir con sus votos que gobierne la coalición abertzale.

«Hay dos modelos; uno en el que está EH Bildu y otro en el que hay la operación Gipuzkoa que desalojó a Maddalen Iriarte», ha añadido. Otegi, que ha incidido en que el voto abertzale va a ser «inmensamente mayoritario» en el Parlamento vasco, ha señalado que eso «no puede conducirse a una senda de suma cero y sí debe tener consecuencias con acuerdos entre abertzales». «También es cierto que habrá una mayoría de izquierdas y eso debe tener consecuencias. A mí me gustarían acuerdos muy transversales».

«Con el PNV tenemos espacios en común en temas de autogobierno y de cómo entendemos las nación vasca, y con el PSE, aunque su candidato haga un esfuerzo denodado por alejarse de nosotros, podemos tener espacios de encuentro en política fiscal», ha argumentado. En este contexto, y ante las declaraciones del candidato socialista Eneko Andueza de que no hará lehendakari al aspirante de EH Bildu, Otegi le ha animado »a señalar lo que quiere decir de verdad: que va a hacer lehendakari a Pradales".

«Lo que está diciendo de verdad es que él quiere ser vicelehendakari con Pradales. Eso es lo que va a pasar si dan los números, y si no dan el animoso Feijóo ya ha dicho que está dispuesto a apoyarlos», ha añadido. Por otro lado, y en referencia al apoyo de EH Bildu al actual Gobierno central, Otegi ha considerado que en la presente legislatura se debería alcanzar un acuerdo sobre «qué estatus político queremos para este país».

«Un estatus político que reconozca nuestra nación, nuestros derechos, competencias y el derecho a decidir del pueblo vasco. Consideramos que, en ese sentido, nuestra política en Madrid está siendo eficaz en gran parte y ahora nos queda la asignatura de la plurinacionalidad del Estado y sería conveniente que los abertzales nos pusiéramos de acuerdo en qué tipo de estatus vamos a exigir para este país», ha manifestado.

Respecto a la situación de Osakidetza, Otegi ha criticado que el PNV haya apelado en el pasado a una especie de «teoría de la conspiración de EH Bildu con los sindicatos» mientras que ahora los jeltzales reconocen que «hay cosas que cambiar». «Las derechas piensan que con los derechos básicos se pueden hacer negocios y privatizar servicios públicos. Nosotros pensamos que eso no puede ser así», ha indicado, al tiempo que ha apostado por dignificar las condiciones de los trabajadores de la sanidad pública y reducir la precariedad laboral. Tras reconocer que «no hay formulas mágicas», ha apostado por «volver a levantar Osakidetza junto a los trabajadores», contratar más personal y reducir la precariedad. Además, ha recordado el «problema añadido» que padecen quienes hablan euskera, «a los que les gustaría que nos atendieran en nuestra lengua».

Cuestionado por el modelo policial, ha advertido que en su nacimiento se buscó un modelo «alejado de las policías españolas» y ha incidido en que cuando EH Bildu habla de «desmilitarizar» eso no significaría «desarmarla». «El empleo de las armas de las policías de los países más desarrollados no es el mismo que en otras latitudes. Queremos un debate honesto sobre el modelo que queremos en el que entre a debate todo. Nadie habla de hurtar a la policía de los instrumentos necesarios para defender a la ciudadanía. Queremos una policía euskaldun, al servicio de este país y que controle a los elementos y conductas antisociales», ha detallado.

Según ha subrayado, EH Bildu aspira a un modelo policial que dé seguridad a la ciudadanía, pero que «no sea agresiva con la población». Además, ha reconocido que no puede haber un modelo policial único para todo el País Vasco y ha incidido en que el actual modelo policial es el que ha generado la actual situación en la que la gente «tiene más inseguridad». «Nos hemos encontrado también con una policía que ha sido noticia por intentar, por parte de algún grupo, que el Tour no saliera el pasado verano del Territorio y la impresión es que estamos ante un modelo descontrolado... Estamos en una situación descontrolada por parte del Gobierno, no solo en Osakidetza sino también en la Ertzaintza», ha censurado. Por último, y tras defender que la ciudadanía tiene derecho a contar con una vivienda, ha señalado que ni los fondos buitre ni los bancos ni el mercado «favorecen ese derecho».